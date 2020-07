DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 27 al 31 luglio: Sanem pronta a dire la verità a Can, poi litigano

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer- Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Stando alle ultime informazioni, pare che Mediaset continuerà a trasmettere la serie anche dopo l’estate. In che modo? Condividendo il palinsesto con Il Segreto che terminerà definitivamente tra 108 puntate.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti rivelano che Sanem si sentirà in colpa nei confronti di Can. La Aydin cercherà invano di convincere Emre ad andare insieme da lui per dirgli tutta la verità. Successivamente la ragazza avrà un nuovo scontro col fotografo.

Sanem vuole dire la verità a Can

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Osman si renderà conto che fino ad aggi ha sprecato il suo tempo a fare il macellaio. Quest’ultimo, infatti, sta riscuotendo un grande successo come modello. Nel frattempo Guliz si prenderà una cotta per lui. Sul set invece, non ci sarà verso di creare un’atmosfera armoniosa. Infatti rapporti tra le due darklady Deren e Aylin sono sempre più tesi. Sanem sarà assalita dai sensi di colpa e si sentirà pronta a dire tutta la verità a Can.

A quel punto la Aydin si recherà da Emre chiedendogli di farle il piacere di dire cosa è accaduto settimane prima al fratello maggiore. Ma il datore di lavoro non avrà nessuna intenzione di assecondarla. Intanto i due protagonisti della serie si impegneranno in un nuovo progetto. Si tratta di un lavoro che prevede una sceneggiatura scritta dagli internauti. Durante le riprese il fotografo e la ragazza non potranno possono fare a meno di pizzicarsi ma anche amarsi.

Ennesima discussione tra il Divit e la Aydin

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che la sceneggiatura che verrà selezionata per lo spot pubblicitario della Fikri Harika è quella scritta da uno che si fa chiamare Daydreamer. Ovviamente l’azienda sarà al settimo cielo. Nessuno, però, sarà a conoscenza che dietro a quello pseudonimo si nasconde Sanem. Naturalmente quest’ultima non avrà nessuna intenzione di svelarlo. Muzaffer, dopo aver assistito al successo di Osman, farà di tutto per riuscire a diventare una star.

Ma il ragazzo, però, dovrà fare i conti in una spiacevole sorpresa. I due protagonisti della soap opera turca saranno impegnati nella ricerca del quartiere che possa interpretare al modo giusto la sceneggiatura della Aydin. L’affascinante fotografo e la giovane aspirante scrittrice avranno un duro scontro che si rivelerà doloroso per tutti e due. Leyla sarà gelosa appena vedrà che Guliz corteggia Osman.