Alessandro Basciano su Temptation Island: ecco cosa è accaduto davvero con Valeria a telecamere spente

Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola a partire da oggi 24 luglio, Alessandro Basciano ha fatto delle confessioni su Temptation Island. Il ragazzo, di recente, è finito nel mirino dei gossip in seguito alle accuse di complotto insieme all’ex di Ciavy, Valeria.

Tentatore e fidanzata si sono molto avvicinati durante l’esperienza del reality show, anche se ci sono stati dei momenti che non sono stati immortalati dalle telecamere. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato proprio il giovane.

Le confessioni di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha fatto delle confessioni su Temptation Island e sul suo rapporto con Valeria. Nel giro di pochissimo tempo i due si sono avvicinati moltissimo, al punto da scambiarsi effusioni romantiche. Nel bel mezzo della conoscenza, la situazione è diventata così calda al punto che la ragazza si è recata nella stanza dei single senza telecamere. Ebbene, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato cosa è successo in tale occasione.

I due sono stati molto intimi ed hanno avuto parecchio contatto fisico. Proprio per tale ragione, il protagonista ha esortato la ragazza a negare qualora le avessero chiesto qualcosa in merito all’accaduto. Questo, per Alessandro, era un modo per tutelare la fanciulla dal giudizio altrui. Valeria, infatti, era preoccupata del messaggio che sarebbe passato, nonostante sia una bravissima ragazza.

Il rapporto con Valeria dopo Temptation Island

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, Alessandro Basciano non è stato molto chiaro su quello che sia accaduto con la ragazza dopo Temptation Island. Quando gli è stato chiesto dei progetti per quest’estate, lui ha spiegato che si concederà delle piccole vacanze con gli amici. Non farà chissà cosa, ma rimarrà sicuramente in Italia anche a causa di tutto quello che è accaduto in questi mesi. Nello specifico ha detto che trascorrerà dei giorni in Puglia, poi andrà in Sardegna e poi anche qualche giorno a Formentera.

In questi programmi, però, non è stata minimamente citata Valeria. Andando sui loro rispettivi profili Instagram, purtroppo, non ci sono grandi informazioni, dato che i due sono vincolati ad un contratto con la redazione del programma, per cui non possono fare grossi spoiler. In ogni caso, una cosa è certa, Alessandro è riuscito nel suo intento, ovvero, quello di aprire gli occhi alla ragazza che ha frequentato durante il reality show.