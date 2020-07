Anna Tatangelo bacia l’uomo della sua vita: la rinascita dopo l’addio a Gigi [FOTO]

Anna Tatangelo ultimamente è stata al centro del gossip a causa della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. Dopo quasi 20 anni insieme e un figlio, il piccolo Andrea, i due hanno deciso di dirsi per sempre addio.

La notizia, che ha scosso non poco gli innumerevoli fan, è arrivata come un fulmine a ciel sereno improvvisamente: attraverso un comunicato congiunto pubblicato rispettivamente sui propri profili social, la coppia ha fatto sapere di essere ormai al capolinea, chiedendo rispetto e silenzio per la decisione presa: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Anna Tatangelo, la nuova vita senza Gigi D’Alessio

Sono stati mesi complicati per la bellissima cantante di Sora, che si è ritirata nel suo mondo, focalizzandosi sulla sua musica e carriera. Recentemente, è balzata agli onori del gossip per una presunta nuova storia d’amore con un musicista, relazione che è stata poi smentita dalla diretta interessata.

La Tatangelo, in questo periodo della sua vita, ha occhi solo che per lui… di chi stiamo parlando? Dell’amatissimo figlio, il primogenito nato dal legame con l’artista partenopeo. Anna ha recentemente pubblicato una Instagram Stories che la vede abbracciata al suo piccolo uomo Andrea, la persona più importante della sua vita. (Continua dopo la foto)

L’addio inevitabile della coppia

In questi mesi sono state molteplici le versioni che hanno tentato di spiegare le motivazioni che sono state alla base dell’addio tra Anna e Gigi. C’è chi ha parlato di un non allontanamento del cantante dalla moglie Carmela, ma pare sia una tesi non credibile.

A dare qualche indizio in più, seppur non addentrandosi nei dettagli della crisi, è stata però la diretta interessata in una intervista rilasciata qualche settimana fa. La 30enne ha infatti dichiarato di voler in questo periodo pensare prima a se stessa, cosa che aveva dimenticato di fare.