Temptation Island: boom di ascolti per la quarta puntata, ecco tutto quello che è successo

Continua il successo del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ecco gli ascolti e quello che è successo nella quarta puntata

La settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia sta ottenendo dei buoni risultati in fatto di ascolti. La prima puntata era andata molto bene, un po’ meno la seconda e la terza, ma i risultati della quarta sono stati molto soddisfacenti per la rete. Giovedì 23 luglio davanti al televisore c’erano 3.727.000 telespettatori con il 23,7% di share.

Le coppie famose in crisi

I protagonisti assoluti della quarta puntata sono stati Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si sono risparmiati. Le due coppie famose che all’inizio sembrava fossero solide, adesso stanno iniziando a barcollare. Ad esempio, Antonella Elia ha vissuto un quarto falò decisamente sconvolgente. Pietro è andato nella casa delle single e, nascosto dalle telecamere, ha baciato una di loro. Non solo, ma l’attore voleva andare oltre.

Inutile dire che Antonella è rimasta “disgustata” e adesso vuole vedere che cosa combina il suo fidanzato nell’ultima settimana. Anche Lorenzo Amoruso sta vivendo dei giorni difficili. Mentre Manila è ignara di tutto e si gode in modo spensierato il suo percorso, Lorenzo non ha accettato alcune frasi e alcuni discorsi fatti dalla compagna. Dopo la rabbia per aver sentito che lui non lavora e che non vuole impegnarsi, Lorenzo si è lasciato andare alle lacrime ricordando di aver promesso amore a Manila sulla tomba del suo papà.

Le altre coppie

Nel programma sono rimaste altre due coppie, quella formata da Anna e Andrea e quella formata da Annamaria e Antonio. Ebbene, Anna sta continuando con la strategia di far ingelosire il suo compagno, ma questa sta funzionando in parte. Andrea è sempre più convinto che non vuole al momento un matrimonio e un figlio con lei.

Invece, per Annamaria e Antonio il viaggio nei sentimenti si è concluso proprio con la quarta puntata. Annamaria ha visto una serie di video del compagno molto vicino alla single Ilaria. Lui l’ha invitata a contattarlo alla fine del programma, le ha lasciato il suo numero di telefono. Annamaria non ha più sopportato quelle immagini e ha chiesto a Filippo di chiamarlo immediatamente al falò di confronto.

Nella prossima puntata, quindi, vedremo la fine del confronto tra Annamaria e Antonio. Poi, così come ha annunciato Filippo, assisteremo al primo falò di confronto finale. Che cosa succederà alle coppie rimaste secondo voi?