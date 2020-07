Temptation Island cambia programmazione, due nuovi appuntamenti: la Mennoia svela tutto

Il reality show più caldo dell’estate, Temptation Island, ha cambiato programmazione per la prossima settimana. I due appuntamenti che seguiranno, infatti, andranno in onda in modo diverso.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia. Attraverso delle Instagram Stories, la donna ha voluto ringraziare per gli ascolti registrati ieri e poi ha fatto un chiarimento sui prossimi appuntamenti.

Il cambio di programmazione di Temptation Island

L’edizione di quest’anno di Temptation Island ha avuto come giorno di programmazione settimanale il giovedì. Solitamente era il lunedì, ma stavolta si è pensato di apportare un cambiamento, probabilmente per questioni di palinsesto. Ad ogni modo, la prossima settimana, ci saranno due appuntamenti invece di uno. Al termine della quarta puntata Filippo Bisciglia ha salutato i telespettatori ed ha dato appuntamento a martedì prossimo, 28 luglio.

Ebbene si, non si è trattato di un errore, perché la prossima puntata andrà in onda proprio in tale giorno, sempre su Canale 5 e sempre a partire dalle ore 21.20 circa. A confermare il cambiamento è stata Raffaella Mennoia. La protagonista, però, ha fatto anche un ulteriore chiarimento in merito alle prossime puntate del reality show incentrato sulle tentazioni. Nel dettaglio, ha detto che ci sarà un duplice appuntamento, uno martedì e uno il giovedì successivo. (Continua dopo la foto)

Il messaggio di Raffaella Mennoia

A causa dell’emergenza sanitaria che ha investito tutto il mondo, anche i palinsesti televisivi si sono trovati a dover affrontare dei cambiamenti. La programmazione dello stesso Temptation Island era a rischio. Tutti i membri del cast, infatti, sono stati costretti a sottoporsi a test sierologici prima di prendere parte al reality e poi hanno dovuto effettuare una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Questo, ovviamente, per garantire la massima sicurezza tra tutti i partecipanti.

Tutto questo, ovviamente, ha rallentato le registrazioni, facendo slittare il tutto di diversi giorni. Molto probabilmente è questo il motivo per il quale i vertici dell’azienda hanno deciso di raggruppare due puntate all’interno della stessa settimana.

Raffaella, inoltre, nelle clip in cui ha spiegato questo cambiamento, ci ha anche tenuto a ringraziare tutti i telespettatori per aver guardato il programma e per aver regalato livelli di ascolto davvero soddisfacenti. La donna ha dichiarato di non essere mai stata troppo brava con le parole, ma stavolta sente davvero il bisogno di ringraziare.