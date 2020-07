Uomini e Donne, Giovanna Abate replica all’attacco di Giulio Raselli: ‘Si è screditato da solo’

Giulio Raselli aveva attaccato pesantemente Giovanna Abate e Sammy Hassan. Ecco che cosa ha risposto Giovanna a quelle parole

Uomini e Donne: l’attacco di Giulio Raselli a Giovanna e Sammy

L’anno scorso abbiamo visto a Uomini e Donne il percorso da tronista di Giulio Raselli. Lui aveva prima corteggiato Giulia Cavaglia, poi aveva partecipato come tentatore a Temptation Island. Nel percorso da tronista si è legato particolarmente a due ragazze: Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Alla fine Giulio ha ammesso di essersi innamorato di Giulia e adesso stanno vivendo la loro relazione da sei mesi.

Giovanna, tuttavia, ha ricevuto poi l’invito di Maria De Filippi e della redazione a diventare tronista e così è stato. Il suo percorso non si è interrotto a causa del Coronavirus, come è stato per gli altri tronisti, e alla fine ha scelto Sammy Hassan. Tra loro ci sono stati molti litigi, ma lei era quasi vicina all’innamoramento. A poche settimane dalla scelta, la coppia ha già interrotto la storia.

Giulio Raselli era intervenuto a proposito della fine della loro relazione in così breve tempo. L’ex tronista ha sottolineato che lui e la sua scelta convivono da sei mesi e hanno un amore grande e sincero, invece Giovanna non ha saputo costruire un rapporto vero e fuori dal programma “è durata 4 secondi”. Secondo lui si doveva osservare bene le persone prima di criticare. Inoltre, ha mandato una frecciatina a Sammy, il quale, appena finito il programma, ha lanciato la sua linea di magliette.

La replica di Giovanna

Giovanna ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine. Oltre a raccontare nei dettagli che cosa è successo con Sammy, ha anche voluto rispondere pubblicamente all’attacco di Giulio Raselli. Ricordiamo che Giovanna non aveva preso bene la non scelta e per lungo tempo è stata molto arrabbiata con Giulio.

In questa occasione Giovanna ha trovato davvero facile “sparare sulla croce rossa”. Giulio l’ha attaccata in un momento delicato, non facile per lei. Lui è stato fortunato a trovare una persona che viaggia sulla sua stessa linea d’onda, ma non doveva dire quelle cose non sapendo neanche i dettagli e come stava lei. Insomma, per Giovanna “si è screditato da solo”.

In effetti, Giulio sta vivendo felicemente la sua storia d’amore con Giulia. Sono andati a convivere due settimane dopo la scelta di Uomini e Donne e, tra alti e bassi come in tutte le coppie, non hanno mai messo in dubbio i loro sentimenti. Giovanna, invece, ha creduto tanto nella sua storia, ma non ha ricevuto la stessa cosa da parte di Sammy.