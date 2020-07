Oroscopo 25 luglio 2020: più razionalità per i Leone, i Sagittario arginerete dei problemi

L’Oroscopo del 25 luglio denota un periodo molto delicato e pieno di decisioni da prendere per alcuni segni. Altri, invece, saranno in procinto di portare a termine u obiettivo a cui stanno lavorando da tanto.

Previsioni 25 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste sentirvi come un elefante in una stanza piena di cristalli. Prestate molta attenzione a come vi muoverete e alle parole che userete. Le relazioni che sono in crisi da un po’ potrebbero giungere ad un punto di rottura definitivo. Nel lavoro ci vuole ancora un po’ di pazienza.

Toro. Il caldo e la stanchezza sicuramente non giocano a vostro favore e contribuiscono a farvi perdere la concentrazione. Sul lavoro, però, dovete cercare di essere più attenti e riflessivi. In amore il periodo è positivo, c’è una grande voglia di cimentarvi in nuove relazioni e lasciarvi travolgere dalla passione.

Gemelli. Il lavoro è buono per i prossimi mesi, ma dovete essere concentrati. In amore dovete essere un po’ più audaci. Il periodo è positivo, ma spesso vi lasciate fregare dalla troppa timidezza. Sono favoriti i nuovi incontri, mentre le relazioni stabili possono vedere consolidato ulteriormente il rapporto.

Cancro. L’Oroscopo del 25 luglio per i nati sotto questo segno esorta a restare sulla difensiva. In famiglia potrebbero esserci dei disguidi spiacevoli. Non caricatevi di troppi impegni sul lavoro e cercate anche voi di ritagliarvi qualche giorno per godervi un po’ l’estate e staccare la spina.

Leone. Sul lavoro si prospetta un periodo alquanto positivo. Cercate solamente di non prendere delle decisioni affrettate. Non lasciatevi condizionare troppo dall’istinto, ma siate più razionali, specie se si tratta di questioni importanti. In amore siete pronti, finalmente, per compiere grandi passi.

Vergine. Oggi sarete pervasi da uno spirito d’indipendenza e una consapevolezza di voi molto forte. Vi sentirete sicuri ed imbattibili e questo vi donerà grande carisma specie per quanto riguarda le questioni lavorative. Se state aspettando una promozione, questo è il momento giusto per farlo presente.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi ci sarà una certa tendenza ad essere vulnerabili. Alcune persone potrebbero approfittare di questa situazione e prendersi gioco di voi. In amore siate cauti e non lasciate nulla al caso. Se avete dei sospetti sulla persona che avete al vostro fianco, forse è il momento di indagare. Il vostro istinto sbaglia difficilmente.

Scorpione. Coloro i quali svolgono un lavoro indipendente potranno avere dei risultati molto interessanti in questo periodo. In amore ci sono delle situazioni su cui è giunto il momento di fare chiarezza. Se dovete prendere delle decisioni, non aspettate più o saranno gli altri a prendere al posto vostro.

Sagittario. Le piccole discussioni e gli screzi vi stanno turbando parecchio, specie per quanto riguarda la relazione con il partner. A partire da oggi, però, la situazione andrà verso un graduale miglioramento, pertanto, potete tirare un sospiro di sollievo. Lo stesso non può dirsi per le questioni lavorative, che riservano ancora un po’ di incertezze.

Capricorno. Finalmente riacquisterete un po’ di fiducia in voi stessi. In amore sarete audaci e spigliati. Cercate di prestare attenzione a qualche ritorno dal passato. Se avete questioni in sospeso, questo è il momento in cui potreste sentirvi maggiormente tentati. L’Oroscopo del 25 luglio, inoltre, sarà molto positivo per quanto riguarda il lavoro e i nuovi progetti.

Acquario. La vostra preoccupazione principale, al momento, riguarda la sfera economica. Ci sono troppe spese impreviste e questo vi sta rendendo suscettibili e nervosi. Ad ogni modo, cercate di affrontare con calma la situazione. Sfogatevi con la persona che amate, ma non riversate su di essa i vostri problemi.

Pesci. Questo è un periodo tanto turbolento quanto decisivo per quanto riguarda i sentimenti. Le relazioni che dureranno saranno solamente quelle stabili e forti. Per tutte le altre non ci sarà speranza. Sul lavoro, invece, si prospetta un periodo molto produttivo e ricco di opportunità.