Anticipazioni Uomini e Donne, scelto il nuovo tronista: ecco chi è [FOTO]

Indiscrezione sulla nuova edizione di Uomini e Donne

Stando ai palinsensti diffusi da Mediaset, il dating show Uomini e Donne prenderà il via lunedì 14 settembre sempre alle 14:45 su Canale 5. Ovviamente i fan e i telespettatori del programma di Maria De Filippi si stanno chiedendo chi saranno i nuovi tronisti della versione classica. Sul web sono state fatte varie ipotesi, anche se al momento non c’è nessuna informazione ufficiale.

Di recente, però, la pagina Instagram In Uominiedonneclassicoeover ha svelato qualcosa di succulento sul cast della prossima edizione. Il proprietario della fanpage, avendo una conversazione con una seguace ha rivelato che sarebbe stata davvero felice di vedere Alessandro Basciano insieme a Valeria di Temptation Island. Ma il ragazzo ha replicato così: “Già…Peccato che Alessandro lo vedremo presto sul trono…”. Quindi quest’ultimo sarà il nuovo tronista di U&D? Andiamo a vedere nel dettaglio altre informazioni sulla vicenda.

Alessandro Basciano nuovo tronista di U&D? Il rumor

Una volta lanciato lo scoop, un’altra seguace della pagina Instagram citata prima ha chiesto espressamente al titolare se Alessandro Basciano realmente sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. A quel punto il titolare della fanpage, che è molto attiva ed aggiornata sul dating show di Maria De Filippi, ha precisato: “In riferimento alla storia precedente…Per me sì…Alessandro Basciano sarà tronista di Uomini e Donne…Poi ovviamente lo sapremo per certo quando la cosa sarà ormai ufficiale…”.

Dopo che il tentatore ha ricevuto delle perplessità da parte dell’influencer Deianira Marzano, a settembre potrebbe sedersi sull’abita poltrona rossa. Dopo l’esperienza a U&D come corteggiatore e tentatore a Temptation Island 7, ora potrebbe fare il grande passo. (Continua dopo la foto)

Matteo Guidetti tronista di Uomini e Donne?

Senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne è stato Matteo Guidetti. Quest’ultimo grazie alla sua simpatica ed educazione è riuscito a conquistare il pubblico del dating show di Canale 5. Per questo motivo molti telespettatori lo vorrebbero a settembre seduto sul Trono classico.

Il desiderio dei fan verrà esaudito dalla redazione e da Maria De Filippi? A questo punto non rimane che attendere le prossime settimane per avere delle certezze e capire se il parterre senior andrà in onda assieme al classico.