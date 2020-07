Barbara D’Urso, arriva il bacio in pubblico. Monica Setta commenta: “Sei stupenda…” [FOTO]

Barbara D’Urso riceve un bacio inaspettato

Da oltre un mese Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze estive dopo una stagione televisiva ricca d’impegni e particolarmente impegnativa. Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, Lady Cologno è stata alla guida di Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Quest’ultimo nel mese di marzo è stato chiuso per ragioni legate al lockdown.

Nonostante sia in una località di campagna, Carmelita continua ad aggiornare il suo folto numero di follower con delle foto e clip che condivide quotidianamente sui social network. E a proposito di scatti, l’ultima condivisa su Instagram la mostra mentre riceve un bacio sul collo. Ebbene sì, a baciarla non è stato un uomo bensì un tenero cagnolino bianco e nero avvenuto sotto un albero. L’immagine in questione è stata accompagnata dalla breve didascalia che recita: “Bacetto”.

I complimenti da parte di Monica Setta: “Sei Stupenda”

L’iniziativa social di Barbara D’Urso è stata apprezzata moltissimo da tutti coloro che la seguono. Infatti, in pochissimo tempo sono arrivati migliaia di likes e commenti. Tra questi anche frasi scritte da personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Tra i tanti spicca quello della collega della concorrenza Monica Setta che spesso è stata ospite nelle sue trasmissioni televisive: “Sei stupenda!”. Come al solito sono arrivate anche le reazioni negative da parte dei cosiddetti leoni da tastiera che non hanno perso tempo a riempirla di critiche. (Continua dopo il post)

I prossimi impegni professionali di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso avrà tempo fino alla metà di agosto per rilassarsi. Infatti i primi di settembre tornerà sul piccolo schermo con le sue trasmissioni. Si parte lunedì 7 settembre 2020 con Pomeriggio Cinque che è giunto alla sua 14esima edizione. Poi la settimana successiva, ovvero il 14 sarà alla guida di Domenica Live sempre alle 17:20 mentre in prima serata tornerà anche Live Non è la D’Urso.

Nel frattempo in tanti si chiedono chi sia l’ammiratore segreto che giorni fa ha inviato un bel mazzo di rose rosse alla conduttrice napoletana. Al momento non si conosce il destino della versione Nip del Grande Fratello. Sembra che il popolare reality show potrebbe partire la prossima primavera, mentre in autunno verrà trasmessa la quinta edizione Vip con Alfonso Signorini.