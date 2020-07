Antonella Clerici si imbosca col compagno Vittorio Garrone: la foto fa il giro del web

Antonella Clerici si rilassa col compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici si sta rilassando con la persona che ama e un gruppo di amici in vista di tornare sul piccolo schermo. Infatti da settembre su Rai Uno andrà in onda E’ sempre mezzogiorno, un nuovo programma culinario che prenderà il posto dell’uscente La prova del cuoco. Nonostante i numerosi impegni per il progetto televisivo, la professionista lombarda si sta godendo le ferie estive.

Con lei il compagno Vittorio Garrone e ovviamente il tutto viene testimoniato da una serie di foto che entrambi postano su Instagram. E a proposito di scatti, di recente la coppia ne ha messo una dove sembrano imboscati in una foresta, molto probabilmente quella che circonda la loro villa di Arquata, in Piemonte.

La conduttrice Rai si imbosca insieme a Vittorio ed un gruppo di amici

A corredo della foto appena descritta, Antonella Clerici ha scritto la seguente didascalia: “Imboscati”. Inoltre la professionista lombarda ha aggiunto una emoticon che rappresenta una faccina che fa la linguaccia. Il contenuto in questione che si trova su Instagram, in pochissimo tempo ha ottenuto una valanga di cuoricini rossi e commenti da parte dei follower.

Tra questi anche da parte di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo come l’attrice Laura Torrisi e Sandra Milo, attualmente impegnata come inviata speciale a La vita in diretta estate. E a proposito di immagine, di recente il magazine Oggi oltre ad un’intervista ottenuta dalla Clerici, contiene uno scatto che la mostra in costume a bordo piscina. (Continua dopo il post)

A settembre su Rai Uno parte E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici

Antonella Clerici potrà rilassarsi e godersi questa estate ancora per qualche settimana. Poi dovrà recarsi negli studi Rai di Milano per iniziare le prove del nuovo programma culinario E’ sempre mezzogiorno.

Il format che ha preso il posto de La prova del cuoco dovrebbe prendere il via da lunedì 7 settembre come gran parte dei programmi della prima rete. Il cooking sarà composto da cinque appuntamenti settimanale, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 13:30 per poi dare la linea al TG1 Giorno. Ricordiamo che durante la diretta ci saranno dei collegamenti con la casa di Antonellina che si trova nel bosco di Arquata.