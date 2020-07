Nuovo amore per Ida Platano? La dama di Uomini e Donne senza parole per una sorpresa (FOTO)

In queste ore, Ida Platano è rimasta spiazzata da una magnifica sorpresa che ha subito fatto pensare ai fan che possa esserci per lei un nuovo amore. Dopo aver interrotto la relazione con Riccardo Guarnieri, la dama si è trovata a fare nuovamente i conti con la solitudine.

Ad ogni modo, stavolta pare sia molto più consapevole della situazione, sta di fatto che ha reagito in modo molto più forte e sereno. L’affetto dei fan, poi, l’ha aiutata davvero parecchio ad uscire da questa situazione. Tra i follower, però, sembra ci sia anche un ammiratore segreto.

Ida Platano ha un nuovo amore?

Ida Platano potrebbe aver trovato un nuovo amore. Questa mattina, infatti, la dama di Uomini e Donne è stata svegliata da una sorpresa bellissima. Un uomo misterioso le ha inviato un mazzo di rose rosse e un regalino per suo figlio. La protagonista è rimasta assolutamente senza parole, sta di fatto che ha voluto registrare delle Instagram Stories apposite per poter ringraziare la persona in questione. L’ex di Riccardo ha ammesso di non essere a conoscenza dell’identità dello spasimante.

Tuttavia, ha espresso la volontà di capire di chi si tratti. Inoltre, il fatto che tale persona abbia avuto un pensiero anche per suo figlio è un gesto davvero nobile e gentile. Questa meravigliosa sorpresa è servita alla dama per rasserenare un po’ di più la giornata che, altrimenti, sarebbe stata solo molto impegnativa tra il lavoro e gli imprevisti quotidiani. Adesso, però, tutti i fan sono curiosi di sapere chi sia quest’uomo del mistero. (Continua dopo la foto)

La dama è dimagrita troppo

In seguito a tutto ciò che è accaduto con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha un po’ accantonato l’idea di cimentarsi in un nuovo amore. Per adesso, infatti, non sappiamo se la donna tornerà a Uomini e Donne a settembre, oppure se deciderà di trovare un compagno lontano dai riflettori. La cosa certa è che, poco alla volta, si sta rialzando da questa ennesima batosta.

La strada è ancora lunga, dato che la protagonista pare abbia avuto una battuta d’arresto sia dal punto di vista psicologico sia fisico. Negli ultimi scatti pubblicati sui social, infatti, è apparsa parecchio magra, cosa che i fan hanno subito notato. Molte persone l’hanno esortata a mangiare di più e a mettere su qualche chilo.