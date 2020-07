Temptation Island, Alessandro Basciano delude: le parole su Valeria

Ecco che cosa è successo tra Alessandro e Valeria alla fine del programma, in cui lei e il fidanzato Ciavy si sono lasciati

Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia una delle coppie protagoniste era quella formata da Valeria e Ciavy. Loro avevano alle spalle una storia di quattro anni, lei voleva una convivenza ma lui rifiutava con mille scuse. Valeria ha sempre affermato che per lei Ciavy era tutto, mentre era lui quello con i dubbi anche sui suoi sentimenti.

Nel villaggio, però, nonostante Ciavy dichiarasse di non essere più innamorato, è stata poi Valeria ad interessarsi ad un altro ragazzo. Mentre Ciavy si godeva spensierato il suo percorso tra le single parlando di Valeria come di una storia ormai chiusa, lei si è avvicinata molto ad Alessandro Basciano. Tra i due è nata una forte attrazione fisica, culminata con un bacio sotto le coperte.

A quel punto Ciavy, deluso e sorpreso da quello che ha visto, ha chiesto il falò di confronto anticipato. Dopo il falò di confronto della coppia, in cui evidentemente si sono lasciati, però, si sono perse le tracce di Alessandro e Valeria, coppia che comunque ha appassionato molto i telespettatori.

Le parole di Alessandro deludono

Dal web c’è stato un vero e proprio tifo per Alessandro e Valeria. Tuttavia, dopo il falò di confronto tra Valeria e Ciavy, nel programma non si è più parlato di Alessandro Basciano. Lui, però, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha svelato che cosa è successo dopo la fine del programma.

Innanzitutto ha spiegato che si è sentito da subito molto vicino a Valeria per il suo percorso di vita e per il fatto che fosse mamma così giovane (anche lui ha un figlio piccolo). Il tutto è avvenuto in modo molto naturale tra loro, c’era attrazione fisica ma anche e soprattutto mentale. Non le ha mai suggerito di lasciare Ciavy, ma le ha solo mostrato la via più giusta per la sua vita.

Se le ha chiesto di negare il bacio che c’è stato tra loro è stato solamente per tutelarla, dal momento che lei non sapeva come fare ed era molto agitata. Tuttavia, alla fine del programma non c’è stato nessun proseguimento della loro conoscenza. Alessandro ha detto che c’è dell’affetto e che lui ci sarà sempre per lei, ma che sa per esperienza che non è il momento giusto di fare altri progetti.