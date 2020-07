Eva Henger sbotta contro la figlia: ‘Si è innamorata di un manipolatore’

Eva sbotta contro la figlia

Eva Henger è nota per la sua indiscussa carriera cinematografica. Da quando ha partecipato all’Isola dei Famosi non ha fatto altro che stare al centro del gossip per via di Francesco Monte. I due sono ricorsi anche alle vie legali per delle accuse inerenti all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Per fortuna sembra che sia un capitolo chiuso. Attualmente, invece, è tornata a far parlare di sé per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La coppia è felicemente innamorata, cosa che pare non sia gradita dalla donna. Del resto la relazione ha rovinato il rapporto tra madre e figlia. Per l’ennesima volta si è sfogata sui sociali.

‘Mia figlia non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei’

Eva sbotta contro la figlia a causa del suo comportamento. In effetti da quando è fidanzata con Lucas si è allontanata al punto tale da non rivolgerle più la parola. Non ha mai visto di buon occhio il fidanzamento, poiché a parer suo ha distrutto l’armonia della propria famiglia. Come se non bastasse ha accusato il ragazzo di violenze domestiche ai danni di Mercedesz.

La diretta interessata ha sempre negato dando la colpa alla madre per la spiacevole situazione. Eva, in effetti, si è presentata in varie trasmissioni televisive per screditare l’ex tronista di Uomini e Donne. Ha dichiarato che è molto bravo a fare il lavaggio del cervello alla figlia. Durante una diretta di Live- Non è la D’Urso si sono incontrati per deporre gli armi e riappacificarsi con una stretta di mano.

Alla fine è andata così, però è evidente che le cose non siano andate per il verso giusto. In realtà non c’è stato nessun riavvicinamento ed Eva sostiene che ciò sia dipeso dall’influenza di Lucas su Mercedesz. Non ha nascosto sul web il dispiacere davanti all’indifferenza della figlia. Avrà una risposta o regnerà sempre il silenzio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

‘Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza’

Il settimanale Novella 2000 ha riportato l’intervista di Eva, la quale non si è posta alcun freno nell’esprimere giudizi su Mercedesz. Si è stupita di quanto sia accecata dall’amore per Lucas. Non riesce ad essere razionale per poter capire che il suo è un amore malato. Lucas sta approfittando della sua ingenuità per ottenere visibilità.