Nina Moric fa uno spogliarello in barca, fan in delirio: gli scatti da censura (FOTO)

Nina Moric ha da poco compiuto 44 anni, ma dallo spogliarello fatto poco fa per i fan sembra dimostrarne molto meno. La modella croata si è concessa una gita in barca in compagnia di amici e del suo nuovo fidanzato.

Durante la gita, però, la donna ha voluto improvvisare una splendida sorpresa per tutte le persone che la seguono. La protagonista, infatti, si è svestita in diretta lasciando tutti senza parole.

Nna favolosa a 44 anni

Il 22 luglio è stato il compleanno della modella croata e i festeggiamenti non sono mancati. L’ex di Fabrizio Corona, infatti, si è lasciata andare a notti di baldoria insieme ai suoi affetti dove ha indossato abiti da mozzare il fiato. In diverse clip, presenti sul suo profilo Instagram, infatti, la donna sfoggia dei vestiti scintillanti, pieni di lustrini, paillettes e spacchi vertiginosi. Ad ogni modo, a generare maggiore clamore è stato un contenuto nel quale i vestiti non sono affatto presenti.

Oggi, venerdì 24 luglio, la modella si è concessa una giornata di mare, la quale ha preso una piega parecchio piccante. Nina Moric ha scelto di indossare un costume leopardato per lo spogliarello, già molto vistoso e sensuale di suo. In seguito, però, ha deciso di provocare i presenti e i follower con un balletto davvero molto sensuale.

Lo spogliarello della Moric spiazza il web

Sotto le note del brano di Joe Cocker, intitolato You Can Leave Your Hat On, Nina Moric ha dato luogo ad uno spogliarello sensualissimo. La donna ha cominciato a sbottonarsi delicatamente gli shorts e poi li ha fatti scivolare tra le sue gambe longilinee e prorompenti. Il tutto, naturalmente, è stato accompagnato da movenze sinuose e sguardi ammiccanti da togliere il fiato. I numerosi fan, ovviamente, sono impazziti dinanzi tali filmati e si sono complimentati con lei per la splendida forma fisica.

Nonostante gli anni stiano avanzando per Nina è come se il tempo si fosse fermato. La donna continua ad avere un fisico perfetto e delle curve sinuose al punto giusto. Ad incuriosire i follower, però, è stata anche la non reazione del suo compagno. L’attuale fidanzato, infatti, non ha battuto ciglio dinanzi la performance abbastanza spinta della sua donna. Questo ha fatto sorgere dei sospetti. I due potrebbero avere un rapporto alquanto libero o, in realtà, lui potrebbe non tenere così tanto a lei.