Beautiful, spoiler 27 luglio 2020: Liam in trappola

Vediamo insieme cosa svelano le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda su Canale 5 lunedì 27 luglio 2020. La festa in spiaggia organizzata da Liam e Steffy è stata un disastro per la giovane Logan. Hope non era ancora pronta a vedere Phoebe, tanto da chiamarla con il nome di Beth pensando di tenere tra le braccia la sua primogenita, che crede sia morta dopo il parto avvenuto sull’isola di Catalina.

Thomas, a conoscenza della verità, è rimasto senza fiato. Il giovane Forrester è riuscito per ora ad impedire che Hope venisse a sapere dello scambio di culle mettendo fuori gioco Emma, ma cosa farà ora? Stando agli spoiler di Beautiful, Thomas penserà ad una folle idea per mettere fuori gioco il suo rivale in amore Liam.

Beautiful anticipazioni lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5

Steffy e Liam si sono preoccupati molto per lo stato d’animo di Hope, che ha scambiato Phoebe per Beth. La giovane Logan si è scusata ed è scoppiata a piangere, ma Thomas è stato subito pronto a intervenire. Il Forrester Junior, nella puntata di Beautiful di venerdì, ha detto ad Hope di prendersi del tempo.

Il reale obiettivo di Thomas non è certo quello di proteggere Hope, ma di tenerla lontano da Phoebe e quindi da Liam. Stando agli spoiler di Beautiful, non si fermerà a delle semplici intenzioni e proseguirà con il suo assurdo piano per ottenere ciò che vuole.

Thomas droga Liam

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5, Thomas cercherà un momento di confusione per versare nel bicchiere di Liam delle sostanze stupefacenti. In questo modo, il giovane Spencer perderà il controllo e inizierà a comportarsi in modo molto strano sia con Steffy che con Hope. Thomas non perderà tempo per insinuare nella sua mente dei dubbi in merito all’ex marito.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che le sostanze assunte da Liam daranno gli esiti sperati da Thomas. Il giovane Spencer infatti si sveglierà confuso nel letto di Steffy nel corso delle prossime puntate e non saprà dare una spiegazione a quanto accaduto. Ovviamente Thomas farà credere a Hope che l’ex marito e Steffy si amano ancora e hanno ceduto alla passione, così da convincerla una volta per tutte a dimenticarlo e a stare con lui e il piccolo Douglas. Ora, il suo obiettivo è quello di portare Hope all’altare per legarla in maniera definitiva a sé. Ci riuscirà?