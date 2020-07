Una Vita, spoiler 27 luglio 2020: Cinta vuole fidanzarsi con Emilio

Cosa ci riservano le anticipazioni di Una Vita per la puntata in onda lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5? Finalmente, Cinta ed Emilio si sono baciati dopo un lungo periodo di corteggiamento. I due giovani però verranno ostacolati nel corso delle prossime puntate dalle rispettive famiglie e per loro sarà difficile portare avanti la relazione. Intanto, Felipe continua a tenere sotto stretta osservazione Genoveva, che ha sempre di più un comportamento ambiguo.

Nei prossimi episodi di Una Vita sarà centrale anche il rapporto tra Ramon e Carmen. Il Palacios ha cercato di voltare pagina dopo la morte di Trini, ma il suo ricordo è sempre vivo. Ramon ha provato a dire a Carmen di essere più disinvolta in pubblico, provocandole un grande dolore. La donna infatti si sente la brutta copia di Trini e sta mettendo il dubbio il suo rapporto con il Palacios.

Una Vita anticipazioni di lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5

Guai in vista per la famiglia Dominguez. Bellita e Jose hanno cercato in tutti i modi di rimediare alla rovina economica che li ha travolti dopo l’incendio al teatro. Nonostante il loro impegno e l’idea di Cinta di aiutarli esibendosi come la Dama del Mistero, i problemi sono rimasti. A peggiorare le cose è stato anche l’arresto di Cinta, accusata ingiustamente di aver falsificato le banconote e poi rilasciata dietro cauzione. Nelle prossime puntate di Una Vita, Bellita e Jose dovranno fare i conti con altre incombenze e saranno costretti a prendere una difficile decisione.

Nel frattempo, Cinta si è messa in pericolo accettando di dare corda ad un fantomatico impresario che ha tentato di abusare di lei mentre si trovavano da soli in macchina. A salvarla è stato Emilio e da quel momento, la giovane non ha fatto altro che pensare a lui. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, i due intrecceranno una bellissima storia d’amore, anche se verranno ostacolati dalle rispettive famiglie.

La richiesta della Dominguez

Gli spoiler della puntata di Una Vita in onda lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5 svelano che Bellita e Jose dovranno anticipare la loro partenza per l’Argentina, così da tentare di risolvere i loro problemi economici. I due raccomanderanno ad Aranxta di tenere d’occhio Cinta in modo che non si metta di nuovo nei guai.

Cinta ed Emilio approfitteranno del momento di solitudine per stare insieme. Come narrano le anticipazioni di Una Vita, Cinta chiederà al giovane di ufficializzare la loro relazione ma la sua risposta sarà inaspettata.