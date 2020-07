Karina Cascella commenta il silenzio di Andrea Iannone: ‘Che disagio’

Karina commenta il silenzio di Andrea

Karina Cascella è una delle influencer più temute dai personaggi famosi. In effetti non le sfugge mai nulla e non perde mai occasione di puntare il dito contro chi risulta ambiguo. La sua indole battagliera è nota dai tempi di Uomini e Donne. In quel periodo era un’opinionista che ha dato del filo da torcere a coloro che hanno messo piede nello studio.

Stavolta nel suo mirino c’è il campione di motociclismo Andrea Iannone. Quest’ultimo ha superato un periodo difficile della sua vita, determinato anche dalla rottura con Giulia De Lellis. Attualmente sembra che abbia una nuova relazione, ma prevale il silenzio. Per questo motivo Karina è intervenuta con un commento.

‘Qui sembrano tutti Brad Pitt e Angelina Jolie, che disagio’

Karina commenta il silenzio di Andrea sulla nuova fiamma. Si tratta di Cristina Buccino, una donna dall’indiscussa bellezza che ha messo a dura prova Alex Belli. I due hanno partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi ed era palese la loro complicità. Per fortuna non ha compromesso il matrimonio dell’attore.

Dopo il reality non ha fatto più parlare di sé. Durante la pandemia si diceva che Andrea non fosse solo, ma in compagnia di Cristina. Sia l’uno che l’altra hanno smentito e lo stanno facendo ancora. Qualche settimana fa Karina ha visto delle foto sul profilo social di un famoso ristorante milanese. Ha notato che la proprietaria ha fatto degli scatti con entrambi separatamente.

Ciò dimostra che vogliono tenere segreta la relazione. Come se non bastasse quella sera c’era anche il fratello di Salvatore Angelucci, ovvero il cognato di Karina. Ha avuto una conferma, dunque si chiede cosa spinga la coppia a nascondersi. Del resto il mondo non ruota attorno a loro, quindi la gente può vivere lo stesso in seguito a una possibile notizia. Come replicheranno i diretti interessati?

Notte di passione

Secondo Gabriele Parpiglia Andrea e Cristina hanno trascorso la notte in un hotel di Milano. Per non farsi riconoscere hanno indossato berretti e occhiali da sole. Molti si chiedono perché si stiano comportando così. Le persone più vicine ad Andrea sostengono che non vuole correre dopo la delusione dell’ultima storia. Infatti Giulia è subito tornata tra le braccia di Andrea Damante. Karina, però, non approva perché non è giusto per i fan.