La verità di Giovanna Abate su Sammy Hassan: ‘Doveva dirmi no’

La verità di Giovanna su Sammy

Una delle coppie che non ha avuto modo di vivere la favola al di fuori del programma Uomini e Donne è quella composta da Giovanna Abate e Sammy Hassan. La tronista ha scelto il corteggiatore, mettendo da parte l’interesse per Davide Basolo e Alessandro Graziani.

Purtroppo non hanno mai iniziato un fidanzamento perché non si sono vissuti nella vita quotidiana. Lui ha lanciato sul mercato la produzione delle t-shirt con il marchio MyFriend senza menzionare mai nulla sulla vita sentimentale. Si diceva addirittura che fosse tornato con la madre del figlio. Per questo motivo molti hanno iniziato a porre delle domande. Dopo giorni di silenzio, Giovanna ha deciso di chiarire ogni dubbio ai propri follower.

‘Siamo stati insieme una sola volta e poi è finito tutto’

La verità di Giovanna su Sammy non ha spiazzato gli utenti social, dal momento che non hanno mai creduto nell’interesse di lui. In effetti ha sempre dimostrato di essere una persona a tratti arrogante. Non a caso si è presentato una volta in un’esterna organizzata da Davide, incurante delle conseguenze.

Alla fine è riuscito a conquistare il cuore della tronista, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Se all’inizio Giovanna ha preferito prendersi del tempo per capire la situazione, oggi ha dato una spiegazione. In pratica non si è pentita della scelta perché ha fatto trionfare i sentimenti sulla ragione.

Lui non era convinto, dunque non avrebbe dovuto dirle si. Come se non bastasse ha rivelato di aver trascorso la notte insieme, dopodiché si sono allontanati del tutto. Non si è comportato nel migliore dei modi, dunque Giovanna riuscirà sicuramente a voltare pagina con più facilità. Probabilmente sta approfondendo la conoscenza di un altro ragazzo, del quale non si sa ancora nulla.

Davide e Alessandro sul trono?

Sammy non è mai stato visto di buon occhio, a differenza di Davide e Alessandro. Il primo ha corteggiato Giovanna con una galanteria ormai rara. L’altro, invece, ha avuto un flirt con Serena Enardu secondo le dichiarazioni di Pago. Tuttavia ha sempre preferito tacere per tutelare sia lei che il figlio. Non sono riusciti a trovare l’anima gemella, ragion per cui tutti vorrebbero rivederli a settembre sul trono. La redazione farà ad entrambi la proposta?