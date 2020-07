Pierluigi Diaco quasi in lacrime a Io e Te: “Non vi permettete mai…”

Pierluigi Diaco quasi piange a Io e Te: il motivo

A distanza di qualche settimana, Pierluigi Diaco a Io e Te ha voluto un studio un altro componente dei Pooh. Infatti, dopo l’ospitata di Dodi Battaglia, nella puntata in onda venerdì 24 luglio 2020 era presente Red Canzian.

Un appuntamento, l’ultimo settimanale, abbastanza emozionante per i temi trattati. Insieme a quest’ultimo, che lo ha considerato uno dei musicisti più importanti del nostro Paese, il padrone di casa ha fatto ascoltare ai telespettatori una registrazione audio di qualche anno fa. Un file che conteneva una dichiarazione della compianta Mia Martini.

In pratica la sorella di Loredana Bertè si lamentava che tutti gli amici di una vira le avevano praticamente voltato le spalle. Commosso dal dolore della cantante, il giornalista ha chiesto un primo piano alla regia e, quasi in lacrime, ha fatto il seguente appello: “Non vi permettete mai di dire a qualcuno quello che è stato detto a Mia Martini. E’ un’infamia incredibile. Se sentite qualcosa del genere, incazzatevi e riflettete”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha detto in trasmissione.

Red Canzian prende le difese del giornalista

Da tempo Pierluigi Diaco è al centro dell’attenzione a causa del suo comportamento considerato snob nei confronti degli ospiti di Io e Te. Ma non solo verso i personaggi dello spettacolo che si siedono nel suo salotto televisivo, ma anche con i collaboratori del programma pomeridiano di Rai Uno.

Nell’ultimo appuntamento settimanale, in studio era presente un componente dei Pooh, ovvero Red Canzian che ha voluto offrire al padrone di casa il proprio sostegno. Infatti il noto musicista ha detto di aver accettato molto volentieri l’invito al programma per tale ragione: “La tua televisione è una televisione per bene, come sei tu”.

Pierluigi Diaco incerto sul suo futuro professionale

Qualche giorno fa il professionista Pierluigi Diaco aveva fatto una confessione sulla regina della televisione italiana Maria De Filippi. Mentre nella puntata di Io e Te in onda venerdì 24 luglio 2020, il padrone di casa ha ammesso alcuni dubbi legati al proprio futuro sul piccolo schermo.

Parlando col suo ospite Red Canzian ha detto: “Se avrò un nuovo spazio, qui finisco il 4 settembre e non so dove sarò destinato, mi farà piacere ospitarti di nuovo”.