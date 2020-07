La Pupa e il Secchione, ex concorrente operata per un tumore: “È assurdo ma…” [FOTO]

L’ex Pupa Marina Evangelista ha avuto un cancro: il racconto

Nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, andata in onda qualche se fa, tra le varie ragazze che hanno partecipato era presente pure Marina Evangelista. La ragazza è una 26enne e di professione è una ballerina. Nel programma condotto da Paolo Ruffini ha fatto coppia con Dario Massa, un gene designer. In questa esperienza televisiva si sono classificati al gradino più basso del podio e, dopo qualche ospitata sono tornati a fare la vota di tutti i giorni.

Di recente però, l’ex Pupa attraverso il suo account Instagram ha confidato ai follower un evento molto delicato della sua vita. La giovane è stata colpita da un tumore maligno ma per fortuna grazie ad un intervento chirurgico è riuscita a sconfiggerlo. Infatti sul social network ha scritto: “Ho vinto io…”.

Lo sfogo social dell’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa

Attraverso delle Stories su Instagram, Marina Evangelista che ha fatto parte de La Pupa e il Secchione e viceversa ha spiegato ai seguaci di aver avuto un cancro. Nei contenuti in questione la ragazza appare con un cerotto alla gola e la seguente didascalia: “Oggi ho vinto io, Marina 1 e Carcinoma Maligno 0!”. Poi ha postato un’altra Storia dove la ragazza ha fatto una protesta.

In poche parole ha detto che negli ospedali pubblici la televisione è solo a pagamento: “Comunque è assurdo che in un ospedale pubblico non si può usare la tv. Mi sembra una cosa ridicola”. Inoltre ha ironizzato sulla situazione in cui si trova in questo momento. Nonostante il tumore avuto, la Evangelista non ha perso la voglia di scherzare.

La Pupa e il Secchione e viceversa, la nuova edizione nel 2021

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che nel 2021 potrebbe tornare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Ma a differenza dell’anno scorso che era stato affidato al comico livornese Paolo Ruffini, la prossima potrebbe condurla Andrea Pucci.

Mentre l’ex Pupa Francesca Cipriani sarebbe stata riconfermata nel cast. Come detto prima si tratta solo di rumors, di conseguenza le informazioni sul divertente programma di Italia 1 potrebbero subire cambiamenti. Inoltre c’è da valutare come procederà l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.