Il Segreto, puntata 27 luglio 2020: Pepa si confessa con Don Anselmo

Il Segreto torna in replica su Canale 5 lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5. Centrale il rapporto di Tristan e Pepa, che sembra essersi incrinato dopo le intromissioni di Angustias. La moglie del Castro ha rubato il fermaglio destinato alla Balmes, facendo credere a tutti che fosse un dono a lei destinato. Certa di non poter competere con lei, Pepa ha deciso di troncare la relazione di Tristan che, dal canto suo, non se la sente di abbandonare la madre dei suoi figli.

Nel frattempo, a Puente Viejo è arrivato Sebastian, che ha riabbracciato Emilia. L’uomo potrebbe risolvere i problemi economici di Raimundo, ma qualcosa andrà storto. Francisca invece continua a maltrattare chiunque osi contraddirla e le sue vittime preferite saranno i Castaneda, dopo aver scoperto la relazione peccaminosa tra Soledad e Juan. Nelle puntate settimanali de Il Segreto vedremo infatti la Montengro ordinare ai suoi uomini di picchiare il povero Juan.

Il Segreto puntata di lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5

Pepa è in difficoltà, visto che da una parte vorrebbe dimenticare Tristan e dall’altra lottare per il suo amore. Tuttavia, c’è la presenza di Angustias a farla desistere dal suo oboettivo. Lo stesso Tristan le ha ricordato di essere un uomo sposato e di non poter darle ciò che vuole. Nella puntata de Il Segreto in onda lunedì 27 luglio 2020, Pepa si confesserà con Don Anselmo, che finalmente scoprirà tutto il suo passato.

Le trame de Il Segreto narrano che Don Anselmo sarà in ansia per il da farsi. Angustias l’ha pregato di indagare su Pepa ma dal canto suo deve mantenere fede al segreto professionale. Il religioso tradirà la Balmes? Intanto, Emilia sarà rincuorata dalla presenza di Sebastian.

Tristan si procura il certificato di morte del padre

Proseguendo con le trame della soap opera Il Segreto vedremo il Castro chiedere il certificato di morte di suo padre, in attesa di scoprire la verità. Tristan infatti è certo che sua madre Francisca non gli abbia raccontato tutto. Nel mentre, Sebastian propone ad Emilia di pagare il debito di Raimundo ricorrendo ad un usuraio.

Nella puntata della soap Il Segreto di lunedì 27 luglio 2020 Emilia rifiuterà la proposta di Sebastian, certa che sia troppo pericoloso rivolgersi ad uno strozzino. Infine, Francisca si sentirà poco bene. La Montenegro contrarrà una forma abbastanza seria di influenza e, preoccupata per la sua salute, incaricherà Pepa di trovare al più presto un dottore disposto a trasferirsi e lavorare a Puente Viejo.