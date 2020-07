Manifest 2, spoiler 31 luglio 2020: Zeke e Michaela si sposano

Il 31 luglio 2020 si conclude Manifest 2 con la messa in onda del dodicesimo e tredicesimo episodio in seconda serata su Canale 5 e in prima visione assoluta. Ricordiamo che la terza stagione della serie Tv fantascientifica è stata rinnovata e che tutte le puntate delle precedenti possono essere riviste in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

Proseguono serrate le ricerche per capire che cosa sia successo ai passeggeri del misterioso Volo 828. Tanti i colpi di scena che hanno portato i protagonisti a confrontarsi con eventi al di là della realtà. I due episodi di Manifest 2 in onda il 31 luglio 2020 si intitolano ”Il grande giorno” e ”Il lago ghiacciato”.

Manifest 2, anticipazioni puntata del 31 luglio 2020 su Canale 5

Nel primo episodio, ”Il grande giorno”, il Maggiore tormenta ancora Saanvi, che finisce per chiedere aiuto. Nel frattempo, come svelano gli spoiler di Manifest 2, Ben conoscerà un passeggero del Volo 828 che si confiderà con lui, dicendogli quanto si senta in colpa. Jared e Drea cercano di proteggere Michaela, vessata da tre pericolosi spacciatori di droga, ai quali tenteranno di estorcere una confessione.

Inoltre, le anticipazioni della prossima puntata di Manifest 2 svelano che Tj prenderà una decisione importante per il suo futuro, scegliendo di lasciare tutto per proseguire con i suoi studi in Egitto. Le condizioni di Zeke peggiorano di giorno in giorno, ma ciò non gli impedirà di realizzare il suo sogno convolando a nozze con Michaela.

Il lago ghiacciato

Nel secondo episodio di Manifest 2, in onda su Canale 5 il 31 luglio 2020, Zeke e Michaela dovranno risolvere anche un altro spinoso problema. Cal è in una situazione molto pericolosa e occorre agire in fretta per salvarlo. I due si metteranno in contatto con gli spacciatori, offrendo loro di restituire la droga in cambio della libertà di Cal. In un primo momento tutto sembrerà procedere bene, ma gli eventi precipiteranno e Cal si troverà in un luogo abbandonato, senza poter fare nulla. Cosa si inventeranno ora Zeke e Michaela?

Infine, nella prossima puntata di Manifest 2, Saanvi e Vance proveranno a far leva sull’animo del Maggiore, consapevoli che Zeke ha poche ore di vita. La tensione sarà alle stelle e i minuti sembreranno interminabili, soprattutto per Michaela. Come sappiamo, il Maggiore è l’unica speranza per salvare chi è condannato a morte. Certo, non sarà semplice convincere il Maggiore a risparmiare Zeke cambiando la sua sorte. Si concluderà così la seconda stagione della serie Tv, in attesa della terza, già confermata ufficialmente.