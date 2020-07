Preoccupazione a La vita in diretta estate, incidente sfiorato: “Rischiamo la caduta…”

Quasi incidente a La vita in diretta estate: il racconto

Nell’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, l’inviato Giuseppe Di Tommaso si è recato nel parmense per mostrare al pubblico di Rai Uno una piantagione di loto. A realizzarla è una signora della zona che ha messo dei semi nel fiume Mincio. Dopo aver mostrato ai telespettatori da casa e ai due conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu le bellezze di questo raro fiore, l’inviato ha provato a scendere dall’imbarcazione. Un mezzo con il quale aveva attraversato da una sponda all’altra del fiume.

E proprio in quel momento l’uomo si è accorto di essere in un equilibrio piuttosto precario insieme al cameraman. Rivolgendosi ai conduttori dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno ha detto che rischiava seriamente di cadere in diretta Per fortuna gli è finita bene perché hanno trovato un punto d’appoggio.

Giuseppe Di Tommaso ha rischiato di cadere dalla barca

Senza ombra di dubbio Giuseppe Di Tommaso è uno degli inviati più simpatici de La vita in diretta estate. Quest’ultimo ha il compito di girare la Penisola mostrando al pubblico le bellezze del nostro Paese. Nella puntata in onda venerdì 24 luglio 2020, l’inviato e il cameraman hanno rischiato seriamente di cadere nel fiume Mincio.

In un primo momento il conduttore Marcello Masi ha esclamato un no secco, provando a suo modo, di intervenire a distanza. Subito dopo, rendendosi conto che il collaboratore se l’è cavata egregiamente, il giornalista ha iniziato ad ironizzare. “Sei l’ultimo dei lucani. Dopo di te non abbiamo altri”.

L’inviato de La vita in diretta estate meravigliato

E se il terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate è iniziato con dei temi particolarmente delicati, quello del giorno successivo è stato caratterizzato dall’allegria e da grandi emozioni. Dopo aver fatto spaventare i padroni di casa Marcello Masi e Andrea Delogu per aver rischiato di cadere nel fiume, Giuseppe Di Tommaso è poi rimasto meravigliato.

Il motivo? L’inviato dello storico contenitore televisivo di Rai Uno ha avuto una reazione di sorpresa dopo aver visto il fiore di loto in un posto che di solito non è il loro habitat originale. Infatti Di Tommaso ha precisato che di trovava sul Mincio e non sul Mekong.