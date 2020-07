Benedetta Rossi umiliata da un pescivendolo, il marito è complice: “Scandaloso”

Benedetta Rossi e le voci di una presunta crisi matrimoniale con Marco Gentili

Senza ombra di dubbio una delle food blogger più popolari ed apprezzate è Benedetta Rossi. Quest’ultima infatti, oltre ad avere un grosso seguito suoi suoi canali social, tempo fa la donna conduceva una trasmissione televisiva su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Qualche settimana fa la cuoca era finita al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda di gossip. Ovvero girava voce che lei è il marito Marco Gentili erano in crisi. Ovviamente si trattava di un rumor non veritiero e a smentire il tutto ci ha pensato la diretta interessata. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto alla simpatica coppia

Marco Gentili da rimproverare la moglie dal loro pescivendolo di fiducia

Nelle ultime ore Marco Gentili e la moglie Benedetta Rossi tornano a far divertire il loro folto numero di follower di Instagram con un divertente siparietto. Dopo aver confessato che la popolare food blogger non sa cucinare il pesce, il consorte ha continuato a prenderla per i fondelli attraverso delle Stories su IG.

Stavolta però, la sua dolce metà l’ha fatta rimproverare dal loro pescivendolo di fiducia. Infatti quest’ultimo è rimasto meravigliato, per non dire scandalizzato per l’inaspettata scoperta. L’uomo le ha spiegato come preparare i calamari, esclamando: “Mi fai fare brutta figura”. Ovviamente i due uomini si erano messo d’accordo per far ridere tutti coloro che seguono la cuoca suoi vari social network.

Divertente siparietto tra Benedetta e il marito

Ovviamente l’intera gag è stata documentata dal marito Marco Gentili che, grazie allo smartphone se la rideva perché ha postato le clip su Instagram. Inoltre l’uomo ha ipotizzato di aver dato, con questa piccola rivelazione, un nuovo spunto per la cronaca rosa e far parlare alle riviste e portali web che si occupano di pettegolezzi.

Come accennato prima, infatti settimane fa erano finiti al centro del gossip per una presunta crisi inesistente. Benedetta Rossi e la sua dolce metà continueranno a regalare al loro folto pubblico dei divertenti siparietti sui social? Sicuramente si. Ricordiamo infine che la donna molto presto tornerà sul piccolo schermo con una nuova edizione del suo programma. In più una novità in libreria con l’uscita del suo ultimo libro di ricette.