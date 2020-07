“Sarei solo un cretino…”: Al Bano Carrisi, mai così duro con sé stesso

La famiglia Carrisi al centro del gossip: ora è il turno di Yari e Jasmine

La famiglia Carrisi in un modo o nell’altro è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Ultimamente l’interesse dei giornalisti e paparazzi si è concentrata su Yari, il secondogenito del Maestro e Romina Power. Il 47enne infatti, sembra aver ritrovato l’amore dopo il breve flirt avuto anni fa con Naike Rivelli. A renderlo noto è stato lui stesso attraverso delle tenere foto postate su Instagram.

Anche la quintogenita Jasmine sembra avere il cuore impegnato con un ragazzo che si chiama Alessandro Greco. Tuttavia la 19enne ha fatto parlare di sé per il lancio del suo primo singolo Ego. Per l’occasione il cantautore di Cellino San Marco ha rilasciato varie dichiarazioni alle riviste, ma nell’ultima intervista ha detto delle cose sorprendenti. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Al Bano parla della figlia avuta con Loredana Lecciso

Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga intervista ad Al Bano. Quest’ultimo ha parlato molto di Jasmine la figlia nata dalla sua relazione sentimentale con Loredana Lecciso.

Per la prima volta il cantante salentino ha fatto delle dichiarazioni davvero sorprendenti, parlando anche di gelosia. “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista“, ha asserito l’ex marito di Romina Power alla nota rivista di gossip. Ma lo sfogo del Maestro Carrisi non è terminato qui.

Il Maestro di Cellino San Marco dice di non provare gelosia per la 19enne

Intervistato dal settimanale Mio, riferendosi alla figlia Jasmine, Al Bano ha detto di non amare particolarmente la musica rap, ma ha detto che la prestazione della quintogenita gli è piaciuta moltissimo. Infine, parlando col giornalista ha spiegato di non essere per niente geloso della 19enne che è di una bellezza unica.

“Sarei un cretino se lo fossi. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato“, ha concluso il cantautore di Cellino San Marco. Nel frattempo quest’ultimo sembra essere tornato in ottima forma grazie alla dieta del famoso farmacista Alberico Lemme. Grazie al suo programma è riuscito a perdere ben sette chili e soprattutto pare ringiovanito, mentre la compagna ha mollato dopo due settimane.