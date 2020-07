Pier Silvio Berlusconi vuole lei a tutti i costi: l’ex Miss Italia nel mirino di Mediaset n[FOTO]

Pier Silvio Berlusconi punta tutto su Anna Valle

Come tutti ben sanno, qualche giorno fa per la prima volta in assoluto sono stati resi noti i palinsesti autunnali senza la presenza di attori e conduttori. Una decisione resa necessaria per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Da quello evento è venuto fuori che il vicepresidente ed amministratore delegato di Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi ha puntato molto su una ex Miss Italia. Stiamo parlando dell’attrice siciliana Anna Valle che manca da diversi anni nelle fiction targate Biscione.

La professionista, nonostante sarà impegnata con la uno sceneggiato su Rai Uno, ossia La compagnia del Cigno, sarà protagonista assoluta anche di una serie Mediaset dal nome Luce dei tuoi occhi. Un prodotto diretto da Fabrizio Costa ed l’artista sicula rivestirà i panni di Emma Conti, una donna che non si dà per vinta e cercherà a tutti i costi la figlia che tutti danno per morta. (Continua dopo la foto)

Palinsesti Mediaset 2020/2021: il ritorno dei format di Maria De Filippi

Senza ombra di dubbio la mossa di Pier Silvio Berlusconi è un punto a favore di Mediaset grazie allo sceneggiato con protagonista Anna Valle. Ma il compagno di Silvia Toffanin può contare anche su altri professionisti che renderanno l’autunno molto interessante. Infatti, dopo il periodo estivo che si concluderà nei primi di settembre, sulla rete ammiraglia ritorneranno le trasmissioni televisive di Maria De Filippi.

Quindi alle 14.45 ci sarà di nuovo il dating show Uomini e Donne anche se, in da qualche mese sta spopolando la serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Poi il pubblico di Canale 5 assisterà pure al grande ritorno di Tu Sì Que Vales previsto per la metà di settembre, ovviamente sempre il sabato sera e forse si andrà a scontrare con Ballando con le Stelle 15 di Milly Carlucci.

Numeri da record per Mediaset

Nella stagione televisiva che deve ancora subentrare, Pier Silvio Berlusconi ha puntato molto anche su altre piattaforme di comunicazione. Infatti non esiste solo la televisione, ma anche radio e web. Da giorni nei vari canali Mediaset gira a rotazione uno spot che mette in risalto i numeri raggiunti dall’azienda del Biscione nonostante la pandemia da Coronavirus.

Dati impressionanti sulle trasmissioni radiofoniche, grazie al polo Mediaset e soprattutto I contenuti forniti dai portali internet che appartengo o alla società. Inoltre tornerà la Champions League su Canale 5, la fiction e altri storici programmi che ogni anno ottengono un grande successo di pubblico.