Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo, ecco cosa è successo tra i due

Giancarlo Magalli non ne può più e ha seguito delle ultime dichiarazioni di Marcello prende i dovuti provvedimenti

Giancarlo Magalli il conduttore de I Fatti Vostri è tornato all’attacco con dichiarazioni contro Marcello Cirillo che lo ha definito cattivo. Il loro botta e risposta prosegue e finisce addirittura in tribunale a causa della denuncia da parte del conduttore nei confronti del cantante. La sua ira è stata scatenata delle ultime dichiarazioni di Marcello che lo ha attaccato parlando di lui in malo modo.

Giancarlo Magalli accusato di aver fatto cacciare Adriana e Marcello, ma la verità è un’altra

Giancarlo Magalli è stato definito un cattivo non solo nei confronti della gente che lo circonda, ma anche con se stesso. Poi Marcello ha ripreso il discorso Adriana Volpe e soffermandosi sulle parole che le ha rivolto Magalli ha dato conferma del suo parere. E’ una persona tanto cattiva che è riuscita addirittura ad attaccare e parlare male anche di una mamma.

Così attraverso Facebook Magalli ha affermato di averlo querelato perché pensa che coloro che hanno bisogno di visibilità non devono per forza parlare di lui per ritornare al centro dell’attenzione finendo sui giornali. Poi ha continuato spiegando che lui non è mai stato una persona cattiva. Da quando Adriana ha lasciato la Rai si dice sia stato per colpa sua, che lui l’abbia fatta cacciare, così come anche Marcello.

Lui non ha mai cacciato nessuno nel corso della sua vita, non ha nemmeno il potere di farlo perché è soltanto un conduttore. Si occupa della conduzione, non è il regista, l’autore, il direttore di rete, il capostruttura. A decidere queste cose sono altre persone che hanno proprio questo compito.

Le dichiarazioni sulla madre di Magalli sono gravissime, il conduttore non ci sta

In realtà tutto è peggiorato a causa di un’altra affermazione di Marcello che lo ha particolarmente infastidito. Cirillo ha raccontato che la mamma di Giancarlo Magalli soffre di Parkinson e durante le puntate il conduttore faceva dell’ironia su di lei dichiarando che le diceva che poteva suonare le maracas. Ovviamente prendendola in giro.

Ciò che di base non è andato giù al conduttore è che in realtà la madre non è mai stata malata di Parkinson mentre la battuta delle maracas tirata in ballo da Marcello è una battuta fatta da Bruno Lauzi in studio che aveva realmente il Parkinson e faceva dell’ironia su se stesso. Magalli afferma poi che in realtà Cirillo sa da chi è venuta fuori quella battuta, l’ha voluta solamente usare per gettare fango addosso alla sua persona ed aggravare le accuse. Forse è questo essere cattivi.