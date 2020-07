Melissa Satta: “Non voglio che Maddox resti figlio unico”

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno superato la crisi matrimoniale

Melissa Satta può dire di aver ritrovato la serenità con il marito Kevin Prince Boateng. La crisi è ormai alle spalle e dopo essere ritornati la coppia affiatata ed innamorata di sempre, adesso è arrivata l’ora di parlare di un secondo bambino.

Si era temuto per il loro matrimonio, si erano separati e lo sono rimasti per un lungo periodo, ma adesso si pensa ad allargare famiglia e a dare un fratellino o una sorellina a Maddox che adesso ha 6 anni.

Melissa Satta ha due fratelli, il piccolo Maddox avrà la stessa fortuna

Melissa Satta afferma che prima di sposare Kevin Prince Boateng, ha avuto modo di conoscerlo bene, si è resa conto di avere un’identità totalmente diversa dalla sua. Erano diversi e sono diversi anche oggi, era consapevole di dover fare dei sacrifici per poter stare con lui, di doversi trasferire e dover rinunciare alla stabilità della quale aveva goduto fino a quel momento. Si sono rispettati anche per quanto riguarda il lavoro. Hanno esigenze diverse, due caratteri diversi che hanno creato qualche disagio, ma tutto è stato superato.

Per quanto riguarda una seconda gravidanza, non hanno programmato nulla, almeno non per questa estate. Sarà probabilmente un po’ più in là, ma Maddox è certo che avrà un fratellino o una sorellina prima possibile. Il bambino non deve rimanere da solp. Lei per esempio ha due fratelli ed è questo che vuole regalare al figlio perché è bello condividere e sapere di non essere da soli.

Il calcio una passione comune, Melissa ha rinunciato ai calendari sexy

La donna è una battagliera, approfitta dell’argomento per affermare che il genere femminile deve farsi valere. Nonostante sia stata al nono mese di gravidanza non si è mai fermata. Ha lavorato fino alla fine proprio per coltivare i progetti lavorativi. Ha un carattere duro, a volte è un maschiaccio, a dimostrazione di ciò la sua passione per il calcio che condivide con il marito e con il figlio. Non per niente spesso organizzano delle partite in giardino.

Infine ha parlato della possibilità di fare dei calendari sexy, ha sempre rifiutato perché non ne ha mai sentito l’esigenza. Oggi non vanno più di moda, andavano di moda quando era molto più giovane. Ai tempi erano progetti lavorativi interessanti, oggi non lo sono più perché ci sono tanti altri modi per farsi conoscere e mettersi in mostra.