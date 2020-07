Tina Cipollari furiosa per le fake news sul suo conto: ‘Buffoni e pagliacci’

Tina Cipollari ha smentito categoricamente il riavvicinamento all’ex marito Kikò Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne si è arrabbiata moltissimo, facendo nomi e cognomi

Il gossip su Tina Cipollari

Da qualche giorno il settimanale DiPiù ha diffuso l’indiscrezione che Tina Cipollari sarebbe tornata single. Tra lei e Vincenzo, i quali hanno una storia di due anni, avrebbero trascorso la quarantena separati e dopo il lockdown non si sarebbero neanche incontrati. Ma la rivista ha anche detto che la fine della sua relazione ha un motivo ben preciso, ovvero il riavvicinamento in corso tra Tina e l’ex martio Kikò Nalli.

Ricordiamo, infatti, che Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono conosciuti a Uomini e Donne tanti anni fa e dal loro amore sono nati tre figli. Qualche anno fa le cose non sono andate bene. Entrambi hanno ammesso che l’amore si è affievolito pian piano. La prima a voltare pagina è stata proprio l’opinionista, poi anche Kikò ha avuto una nuova relazione con Ambra Lombardo, il tutto nato al Grande Fratello 16 davanti agli occhi di tutti.

Lo sfogo di Tina: ‘Buffoni e pagliacci’

Quando è uscita la notizia il primo a commentare era stato proprio Kikò Nalli. Quest’ultimo si è arrabbiato molto per quello che era stato divulgato e l’aveva fatto sapere attraverso i social. Quindi, di fatto, ha smentito il riavvicinamento con Tina. Allo stesso modo adesso è intervenuta anche lei in prima persona.

Nel suo sfogo ha detto di avere grande stima per il settimanale DiPiù perchè tempo fa ha raccontato episodi della sua vita al giornale, condividendo con il pubblico tappe del suo percorso. Tuttavia, è rimasta davvero molto delusa che il settimanale abbia riportato semplici voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, in primis ai suoi figli.

“A volte penso che l’uomo non abbia davvero bisogno di cibo o acqua per sopravvivere, ma solo di pettegolezzi, di quei gossip sterili che servono a poco“, ha scritto Tina appena prima di rivelare che magari i suoi figli non hanno ancora ben accettato la separazione dei genitori e queste fake news non fanno altro che destabilizzarli.

Tina ha spiegato che è divorziata e che da due anni vive un’altra storia e quando avrà qualcosa da dichiarare sulla sua vita sarà lei la prima a farlo essendo un personaggio pubblico. Poi ha fatto nomi e cognomi, quindi ha menzionato l’autrice dell’articolo, Cristina Castagnaro, e il “direttore irresponsabile del giornale”, Osvaldo Orlandini, riferendosi a loro con l’espressione “buffoni e pagliacci”.