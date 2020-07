Alessandro Graziani ha trovato l’amore: lei è una nota sportiva

A sorpresa Alessandro Graziani si è fidanzato. Ecco chi è il suo nuovo amore

Alessandro Graziani volta pagina

Abbiamo visto Alessandro Graziani la scorsa estate nella seconda edizione di Temptation Island Vip. Lui aveva il ruolo del tentatore nel villaggio delle fidanzate e si è avvicinato molto a Serena Enardu. Tra loro è nato un flirt, tanto che l’ex tronista sarda ha deciso di lasciare il suo fidanzato Pago e approfondire la relazione con Alessandro. Tra loro ci sono stati degli incontri, ma poi lei si è pentita ed ha provato a tornare con Pago al Grande Fratello Vip.

Per mesi Alessandro Graziani è stato coinvolto nella vicenda, tanto che Alfonso Signorini si è presentato a Uomini e Donne per interrogare l’ex tentatore su quello che c’è stato davvero con Serena. Alessandro, però, aveva deciso di andare avanti andando a corteggiare Sara Shaimi e Giovanna Abate. Ha scelto poi quest’ultima, arrivando quasi fino alla fine del percorso, ma Giovanna l’ha eliminato dicendo di non provare per lui quello che provava per Davide Basolo e Sammy Hassan.

Dopo la delusione per un rapporto bello che non è decollato, dopo alcuni scontri sui social con i suoi rivali in amore, Alessandro Graziani ha voltato pagina in amore. A sorpresa è comparsa sui social una foto che lo immortala con la sua nuova fidanzata. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Il nuovo amore di Alessandro

Mentre fino a qualche giorno fa Alessandro, tramite le riviste, si diceva pronto a sentire nuovamente Giovanna, dopo la fine della sua storia con Sammy, ecco che compare una foto in cui lui bacia un’altra ragazza. Lei è Letizia Paternoster, nota ciclista del Trentino di 21 anni. Dal suo profilo Instagram è comparsa una foto in cui i due si baciano in cui lei ha commentato con “è tutto una bomba“. (Continua dopo la foto)

La foto è stata poi postata anche da Alessandro che ne dava conferma con un semplice “Eh già”. Letizia ha madre italiana e padre australiano, doppia cittadinanza, e ha ereditato la passione per il ciclismo dal padre e dal fratello. Ha conquistato diversi premi e questo è qualcosa che ha in comune con Alessandro. Ricordiamo che lui è un pallavolista professionista.

Mentre lui si sta godendo questo nuovo e inaspettato amore, Giovanna Abate ha già terminato la sua storia con Sammy Hassan. L’ex tronista ha detto che lui pensava ancora ad una conoscenza e non aveva voglia di stare insieme a lei. Lui ha parlato di pesantezza da parte di Giovanna. Di sicuro non potrà tornare a sentire Alessandro, voi che cosa ne pensate?