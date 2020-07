Barbara D’Urso in topless, gli haters la massacrano: “Ormai sei vecchia, ce ne una sola di Belen” [FOTO]

Barbara D’Urso in vacanza nella sua villa a Capalbio

Da oltre un mese Barbara D’Urso è ufficialmente in vacanza dopo una stagione televisiva piena zeppa d’impegni. Quest’anno, causa emergenza sanitaria da Covid-19, Carmelita ha scelto di rimanere in Italia e non recarsi all’estero. Tuttavia la professionista napoletana è particolarmente attiva su Instagram postando attimi di vita quotidiana alternati con foto amarcord.

Dopo aver fatto una breve escursione a Venezia Lady Cologno al momento si trova in una località di campagna top secret. Infatti dai contenuti che mette sui social si riesce a capire che si trova nella sua villa personale. Tuttavia di receta ha pubblicato uno scatto che ha scatenato una serie di reazioni da parte del popolo del web, gran parte di esse negative.

Lady Cologno in topless in piscina

Nello foto in questione si vede Barbara D’Urso Sdraiata nella piscina della sua villa a Capalbio, in provincia di Grosseto. La professionista partenopea è in topless, ovvero senza la parte superiore del bikini. Un contenuto che ha infiammato il suo account Instagram con i follower che hanno avuto diverse reazioni. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque, nonostante i suoi 63 anni mostra un fisico abbastanza tonico e modellato, frutto di tanto movimento e di una dieta equilibrata. Oltre a ricevere migliaia di cuoricini rossi, sono arrivai centinaia di commenti.

Gran parte si complimentavano con Carmelita per il fisico, mentre altri hanno scritto delle critiche taglienti. In poche parole le hanno scritto che ormai è in là con gli anni e di Belen Rodriguez ce ne una sola, quindi sarebbe meglio evitare di mettersi in topless e in quella posa in piscina. Ovviamente le parole al vetriolo non hanno trovato nessuna replica da parte della diretta interessata. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso massacrata dalla critiche dei detrattori

Nello scatto descritto prima Barbara D’Urso indossa solamente le mutandine del costume e un cappello di paglia. Una scelta che praticamente ha lasciato tutti a bocca aperta, aggiungendo alla foto la seguente didascalia: “Troppo caldo #hot #colcuore”.

Intanto è ufficiale, da settembre Lady Cologno sarà di nuovo alla guida di tre programmi televisivi. Si parte dal 7 con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Mentre la settimana dopo prenderà al via Domenica Live, dopo lo stop dello scorso marzo e infine Live Non e la D’Urso.