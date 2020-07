DayDreamer – Le Ali del Sogno: Mediaset svela cosa accadrà alla soap da settembre

Mediaset svela il destino di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da oltre un mese nel pomeriggio di Canale 5, precisamente nella fascia oraria che di solito appartiene a Uomini e Donne sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti principali sta spopolando sulla rete ammiraglia, ottenendo degli ascolti da prima serata. Infatti ogni singolo appuntamento è seguito da oltre 2,5 milioni di telespettatori e il 22% di share. Ma quale sarà il futuro della serie a settembre?

E’ questa la domanda che da tempo si pongono le fan. Dopo varie indiscrezioni circolate in rete, tute non veritiere, Mediaset ha deciso di rompere il silenzio e svelare il destino del popolare sceneggiato. Mediaset ha fatto sapere che Erkenci Kus, none originario della serie, non chiuderà con l’avvio della nuova stagione televisiva ma proseguirà fino alla fine. Ma in che modalità?

La soap opera turca non si ferma

Stando al messaggio pubblicato su Twitter, DayDreamer – Le Ali del Sogno continuerà ad andare in onda alle 14:50 circa dal lunedì al venerdì su Canale 5 fino agli inizi di settembre. “Poi tornerà convivendo con Il Segreto, o alla fine di quest’ultimo“, si legge nella nota scritta sul social network. Una meravigliosa notizia per i milioni di telespettatori della sopa opera turca, con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir.

La complicata storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin, quindi è destinata a fare compagnia per diversi mesi. Ricordiamo che le puntate originali sono ben 51 ed ognuna di essa ha la durata di di circa un paio d’ore, mentre in Italia di 45 minuti. Quindi, è praticamente impossibile portare a compimento la serie prima della fine dell’estate 2020. (Continua dopo il post)

La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con #IlSegreto, o alla fine di quest’ultimo. pic.twitter.com/yaLL8YxMRN — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) July 23, 2020

La rivista di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dal 6 agosto 2020 in tutte le edicole e cartolerie italiane sarà disponibile uno speciale di cento pagine dedicato a DayDreamer – Le Ali del Sogno. In poche parole di tratta di una rivista che si occupa principalmente sugli spoiler di episodi ancora non trasmessi su Canale e conterrà anche delle informazioni inedite.

Inoltre non mancheranno l’oroscopo e quattro poster da staccare e appendere nella propria cameretta, ovviamente se si tratta di teenager. Visto il grande successo che sta ottenendo, Mediaset ne ha approfittato per fare cassa.