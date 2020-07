Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli umiliata in pubblico: “Vai a zappare…”

Sonia Brugannelli sbotta contro i giornali

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fanno coppia da oltre vent’anni e spesso lei è al centro delle polemiche. L’imprenditrice non è particolarmente apprezzata dal popolo del web per il suo atteggiamento snob e provocatorio che ha sui social. Infatti, molti leoni da tastiera spesso l’accusano di ostentare la sua ricchezza, ottenuta secondo loro, solo grazie al marito.

Di recente però, la donna si è scagliata contro i direttori di magazine di gossip che pubblicano scatti e articoli vecchi spacciandoli per nuovi. Di conseguenza questi prendono in giro i lettori che li comprano. Attraverso il suo account Instagram, Lady Bonolis ha sbottato così: “Perché prendete in giro i lettori?!?!. Non ho voluto fare interviste e foto e questa è la soluzione?”.

La moglie di Paolo Bonolis criticata per una frase detto in una diretta IG

Come accennato prima, è all’ordine del giorno la critica nei confronti di Sonia Bruganelli. Infatti, quest’ultima qualsiasi contenuto condivide sui suoi canali social riceve dei commenti al vetriolo da parte degli haters. Di recente la professionista è finita nel calderone per una battuta fatta al marito Paolo Bonolis. La donna aveva realizzato una diretta dove era presente il padrone di casa di Ciao Darwin intento a vedersi la partita di calcio tra l’Inter e la Roma. Parlando con lui e il figlio Davide si è inceppata.

A quel punto il conduttore rimano le ha chiesto se per caso fosse ubriaca. Lei ha detto di no affermando di essere stanca per il troppo sole preso. Affermazione che ha scatenato un vero e proprio fini mondo su IG. Infatti sotto il live sono apparse le seguenti critiche: “Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è”; “Quella dovrebbe zappare la terra”.

Avanti un altro cede il posto alle repliche di The Wall

Da diversi mesi ormai vanno in onda nel preserale di Canale 5 le repliche del game show Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Mediaset però, ha deciso di fare un cambio di programmazione in vista della nuova edizione di Caduta Libera prevista per fine agosto 2020.

Infatti, da lunedì prossimo il marito di Sonia Bruganelli e il Maestro cederanno il posto a Gerry Scotti e alle repliche di The Wall. Mentre non si conosce il destino delle puntate inedite del quiz tv col mini-mondo interrotte lo scorso marzo quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus.