Pierluigi Diaco, abile tecnica a Io e Te: ecco perché fa piangere tutti i suoi ospiti

Pierluigi Diaco e la sua tecnica di far piangere gli ospiti

Molte trasmissioni televisive, sia di Mediaset che della Rai sono basate per commuovere il pubblico da casa facendo scendere qualche lacrime. Una di questi è senza ombra di dubbio Io e Te, il programma pomeridiano della prima rete che andrà in onda per tutta l’estate. Il padrone di casa Pierluigi Diaco e i suoi autori hanno confezionato un prodotto, che è in grado di estrapolare le emozioni e i sentimenti più intimi, trasformandoli sotto forma di pianto liberatorio.

Il giornalista è in grado di far aprire far scendere le lacrime ad ogni ospite che si siede nel suo salotto televisivo. Chiunque esso sia: un cantante, un presentatore, uno sportivo oppure un attore. Oramai la tecnica dell’ex naufrago è diventata un vero e proprio caso. Come fa a riuscirci?

La commozione di Luca Barbareschi a Io e Te

Molti giornali e critici televisivi, uno su tutti l’Espresso, da settimane stanno analizzando il modo di fare di Pierluigi Diaco a Io e Te. “Diaco si siede sulla poltrona bianca girato verso il juke boxe, accavalla la gamba sinistra, una mano in faccia, con due dita a tenere il naso e il pollice sotto il mento, e chiude gli occhi per ascoltare una canzone”, si legge sulla nota rivista. Secondo i critici il giornalista ha affinato questa tecnica vincente. Nello specifico, spinge direttamente l’ospite ad emozionarsi fino a fargli uscire le lacrime.

Di recente è accaduto all’attore ed ex politico Luca Barbareschi che è scoppiato a piangere in diretta, solo per aver ricordato la sua stessa carriera artistica e per il futuro dei figli. “Ho tolto l’eredità a tutti i miei figli. Nessuno di loro avrà un euro ma ho dato a tutti l’opportunità del lavoro. Tutti hanno studiato in università che costano un milione di euro per l’educazione di quattro anni”, aveva dichiarato l’uomo nel programma pomeridiano di Rai Uno.

Pierluigi Diaco come Barbara D’Urso

Stando ai critici televisivi, Pierluigi Diaco si ispira molto al suo maestro Maurizio Costanzo che spesso a preso le sue difese. Un’altra conduttrice televisiva molto abile in quel frangente è Barbara D’Urso. Infatti la stakanovista di Mediaset, grazie alla realizzazioni di servizi o col suo modo di parlare spinge l’osipte di turno ad emozionarsi fino a fargli scendere qualche lacrima.

Tornando a Diaco, il destino di quest’ultimo in Rai è nero. Infatti i vertici di Viale Mazzini non lo hanno inserito nel prossimo palinsesto autunnale. Il giornalista traslocherà in qualche altra emittente?