Francesca Tocca compie gli anni: il tenero messaggio d’amore di Valentin

Ormai Francesca Tocca e Valentin non hanno più problemi a mostrarsi sui social insieme. Ecco l’ultima dedica del ballerino per la sua fidanzata

Amici: Francesca Tocca e Valentin escono allo scoperto

La storia di Valentin e Francesca Tocca ha appassionato tutti gli amanti di Amici di Maria De Filippi. Infatti, durante la diciannovesima edizione del talent si è diffuso un gossip particolare che vedeva la ballerina professionista Francesca Tocca in crisi con il marito Raimondo Todaro e in un flirt con un concorrente.

Ebbene, effettivamente durante il programma Raimondo Todaro ha confessato sui social che il suo matrimonio con Francesca era finito da un po’ di tempo. Più tardi ha poi chiarito che non c’è stato nessun tradimento ma semplicemente i sentimenti sono cambiati. Loro hanno anche una bellissima bambina e per questo saranno sempre complici e rispettosi uno dell’altro.

Valentin, inoltre, con un post su Instagram ha poi raccontato come è nata la storia d’amore con la ballerina. Nella pausa natalizia del programma lei lo ha cercato, mentre lui era in Romania dalla sua famiglia. Gli ha confessato i suoi sentimenti e nei weekend successivi hanno iniziato a frequentarsi, fino a quando lui ha deciso di troncare. Dopo mesi di silenzio, ma di indizi social, la coppia ha ricominciato a vedersi e adesso non hanno più paura di mostrarsi in pubblico.

La dedica di Valentin per il compleanno di Francesca

Valentin, qualche settimana fa aveva pubblicato una foto dicendo che era stato immortalato dal suo cuore, taggando Francesca Tocca. Poi, anche lei, dopo le foto sui giornali del suo ex marito con la nuova fidanzata, ha deciso di pubblicare un video in cui era a passeggio con Valentin.

Nelle scorse ore è stato il compleanno di Francesca. La ballerina ha compiuto 31 anni e Valentin le ha fatto una dedica particolare sui social. Infatti, il ballerino ha pubblicato un video con alcuni momenti insieme alla sua fidanzata e ha scritto: “Non pretendo di più, non chiedo più niente al mondo“. Insomma, sembra che la coppia sia riuscita a superare le incomprensioni e adesso sia più felice che mai, voi che cosa ne pensate?

Nel frattempo Raimondo Todaro è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Paola Leonetti. La coppia è stata immortalata dal settimanale Chi. Il coreografo ha comunque specificato che tra lui e Francesca è tutto molto sereno, anzi, le augurava di trovare presto la persona giusta con la quale poter essere di nuovo felice. Che questa persona sia Valentin?