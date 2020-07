Emma Marrone, nessun tradimento a Maria De Filippi

Emma Marrone prossimamente giudice ad XFactor

Emma Marrone ha raccontato al suo pubblico social ed ai numeri follower di aver accettato la proposta di XFactor di far parte della giuria. Qualcuno è rimasto felice della sua decisione, qualcun’altro invece ha colto l’occasione per criticarla aspramente accusandola di aver tradito Amici e Maria De Filippi.

La ragazza così ha deciso di spiegare a tutti cosa è successo affermando di essere molto legato alla conduttrice e di nutrire stima e fiducia nei suoi confronti, è come se facesse parte della sua famiglia. Lei però non ha il cordone ombelicale legato a Maria, così come nemmeno allo storico programma che le ha dato una grandiosa possibilità, quella di diventare la cantante di oggi. Uscita fuori da Amici è libera di andare in qualche trasmissione e provare ad inseguire altri sogni.

Emma Marrone incoraggiata da Maria a diventare giudice di XFactor, la conduttrice è orgogliosa di lei

Emma Marrone ha dichiarato che quando le è stata avanzata la proposta, ha subito riferito a Maria sua confidente di sempre. Lei è stata la prima a spingerla ad accettare, l’ha incoraggiata affermando che è certa che riuscirà ad affrontare questo nuovo percorso a testa alta. Anzi ha aggiunto che la partecipazione ad XFactor è per lei motivo di grande orgoglio. Dalla trasmissione di Canale 5 escono fuori grandi talenti che riescono a ricoprire qualunque importante ruolo dimostrando di valere tanto.

Nonostante Ciò Emma ci tiene a precisare che fare musica e cantare rimane il suo primo grande impegno che non metterà da parte nonostante la trasmissione anche quando la terrà impegnata h24. La delusione post covid ha a che fare con il concerto all’Arena di Verona del 25 maggio il giorno del suo compleanno. E’ saltato e lei ci teneva a festeggiarlo all’Arena.

Dopo le vacanze si ricomincia a lavorare a fianco di grandi nomi

Adesso per lei come per tutti è tempo di vacanza, dopodiché, il mare e la cucina del Sud rimarranno nel suo cuore e darà inizio a una nuova avventura. Così a breve la cantante del Salento salirà sul palco di XFactor ed affiancherà giudici ccome Manuel Agnelli, El Raton.

La maggior parte dei suoi follower ha affermato di essere felice e su di giri all’idea di poterla vedere in un programma televisivo nuovo per lei, di poterla apprezzare nei panni di giudice. Secondo molti sarà altamente in grado di affrontare il suo ruolo e si farà conoscere per quella che è, una ragazza in gamba, forte, rispettosa ed energica.