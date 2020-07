Grande Fratello Vip: in Casa un opinionista di Barbara D’Urso?

Pare che un noto opinionista dei programmi di Barbara D’Urso sia molto vicino alla firma del contratto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: nel cast un noto opinionista di Barbara D’Urso?

Ormai sapete bene che la quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini che avrà al suo fianco Pupo come opinionista. La coppia ha convinto l’azienda nella quarta edizione e si sta preparando per la nuova avventura.

Gira voce che il conduttore quest’anno non solo voglia affrontare le storie personali dei concorrenti, così come ha fatto nella quarta edizione, ma che voglia soprattutto parlare d’amore. Per questo si parla anche di coppie di famosi come unico concorrente. Su questa linea è l’ultima indiscrezione del reality.

Infatti, il settimanale Oggi ha scritto che Biagio D’Anelli sarebbe molto vicino alla firma del contratto. Biagio ha partecipato anni fa al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi e adesso è un noto opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Inoltre, se avesse la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, con ogni probabilità, incontrerà Flavia Vento, colei che cerca di conquistare da molti mesi. (Continua dopo la foto)

Infatti, dal salotto di Pomeriggio Cinque tra i due è nato un interesse. Ma mentre in studio lei era molto provocatoria, poi dal vivo cercava sempre di sfuggire alle avance di Biagio. L’opinionista ha detto più volte che, però, questo corteggiamento, questo gioco, lo intrigava molto. Chissà, forse Alfonso Signorini riuscirà a far nascere una nuova coppia?

Le ultime indiscrezioni

In questi mesi il conduttore e la produzione del reality sono al lavoro per mettere insieme il cast. Nonostante le varie difficoltà vissute nella quarta edizione, anche la quinta avrà il doppio appuntamento settimanale e ben 40 vip hanno sostenuto il colloquio. Molti attori e cantanti, ritrovandosi senza guadagni con l’emergenza Coronavirus, hanno optato per il Grande Fratello Vip. Sono usciti diversi nomi come quelli, che si danno ormai per certi, di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.

Poi si parla anche di Rocco Siffredi, Matilde Brandi. Ma hanno sostenuto il colloquio anche Asia Argento, Riccardo Fogli e Tosca D’Aquino. Alcuni vip si sono ritrovati a rifiutare o smentire la loro partecipazione al programma, come Maddalena Corvaglia e Giuliana De Sio. Ma ci sono stati anche appelli pubblici per poter varcare la porta rossa: questi sono l’ex gieffina per eccellenza Cristina Plevani, gli ex tronisti di Uomini e Donne Mariano Catanzaro e Lorenzo Riccardi.