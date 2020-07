Gessica Notaro allerta i follower: “Truffa a mio nome mi raccomando, non cascateci”

Avvisa i suoi followers di non cascare nella truffa la bella Gessica Notaro, si tratta di stupidi che usano il suo nome e chiedono anche dei soldi

Nelle ultime ore un post da parte di Jessica Notaro ha sorpreso i fan. La Notaro ha pubblicato un video in cui parla di una disavventura capitatale proprio con il social. La bella Gessica ha scoperto una truffa che alcuni furbetti facevano a suo nome. E così la cantante e showgirl ha voluto avvisare i suoi followers su Instagram.

Nel video la Notaro ha avvertito i fan di stare attenti che c’è uno che chiede soldi facendo il suo nome. Gessica ha voluto ribadire fermamente che lei non ha nulla a che vedere con questa richiesta e ha avvisato tutti di non cascarci. Ha anche aggiunto che lei non ha mai domandato soldi e quindi ha detto ai fan di bloccare l’utente.

Gessica Notaro avvisa i follower della truffa

La bella Gessica è stata sempre una donna molto sincera e aperta con i fan e non vorrebbe mai che qualcuno si facesse truffare. Per questo ha raccomandato a tutti di non ascoltare le richieste di denaro fatte a suo nome. Non sono veritiere e inoltre lei non ha mai chiesto denaro neanche ai sponsor. Ha anche sottolineato che il cretino che fa questo sia registrato come “Gesshica NotaRo”.

Il cretino però, oltre che fare il nome della Notaro, fa anche il nome dei suoi sponsors, per rendersi più credibile. Ma la Notaro ha anche avvisato di non credere nemmeno a questo. Vittima di un raggiro, Gessica è stata presa di mira da qualcuno che vorrebbe spillare soldi facendo il suo nome.

La Notaro fidanzata con Marco

In un’intervista rilasciata di recente al portale DiLei Gessica ha rivelato di avere grandi progetti. Si tratta di progetti riguardanti, oltre che sfera professionale, anche quella privata. La Notaro è fidanzata da qualche anno con Marco, ma ancora non si parla di matrimonio. Tuttavia, lo scorso anno lui le ha regalato un anello bellissimo, però sembra che sia presto per il matrimonio.

La Notaro ha rivelato di avere intenzione di attendere ancora per un po’. Invece, per quanto riguarda i progetti televisivi ha tante proposte in ballo. Sta solo cercando di valutare le migliori per ripartire. Anche se siamo in tempi di Covid, per fortuna il settore è in gran fermento!