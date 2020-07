Alba Parietti foto ritoccate nulla è come appare vedi il confronto (FOTO)

Gli scatti di Alba Parietti rivelano una forma diversa della showgirl, ewcco che spunta il sospetto, le foto probabilmente sono ritoccate …

Quando si parla di Alba Parietti si rischia sempre di cadere nel limbo. Sulla sua silhouette spesso se ne sono dette di tutti i colori, naturale o rifatta che sia, ma è sempre apparsa al top. Non è invece sembrata la stessa nelle foto dei giorni scorsi. La Parietti ha mostrato infatti un fisico diverso da quello asciutto e tonico che siamo abituati a vedere.

Come tutti sanno, nelle foto dei vip c’è sempre qualcosa di ritoccato e quelle della Parietti sono sembrate proprio così. Le foto ritoccate, come è noto, aggiustano quei difetti che anche nelle foto sono visibili e fanno apparire perfette. Alba ultimamente è apparsa senza trucco e in costume, ed era come sempre bellissima. Ma è davvero così nella realtà? Oppure c’è qualcosa che la rende migliore? (continua dopo la foto)

Alba Parietti ha ritoccato le foto scattate a Ibiza

La Parietti è una bellissima donna e porta i suoi anni in maniera splendida. Tuttavia, nessuno vieta di pensare che dietro la perfezione delle foto ci sia qualche trucco. A pubblicare la verità, o almeno come quella che sembra, è il settimanale Oggi.

Il giornale rivela di avere le prove di come la Parietti abbia mentito. Cosa è successo quindi? I dubbi su quanto diceva la showgirl sono nati quando ha pubblicato alcune foto in costume e ha mostrato le gambe affusolate e perfette. Non solo, ha anche messo in bella mostra il ventre piatto e il suo lato b. Quando però il settimanale Oggi ha pubblicato le stesse foto ecco che è saltata fuori la verità. E cosa vuol dire? semplicemente che le foto pubblicate dal giornale non erano ritoccate e mostrano la showgirl per come è realmente.

Le immagini vere mostrano la Parietti per come è realmente

Negli scatti pubblicati dal settimanale la Parietti non è perfetta, ma è ugualmente bellissima. Le sue gambe sono sempre spettacolari, ma qualche difettuccio non manca, ma nel complesso è davvero uno schianto. Negli scatti che ha invece postato Alba sui social le stesse foto appaiono ritoccate perché ci sono delle leggere differenze.

E allora? Morale della favola, la Parietti non avrebbe affatto bisogno di ritoccare le foto, ma lei lo fa. D’altronde, anche se ha un po’ di cellulite, a 59 anni il suo corpo rimane sempre stupendo. Cosa dirà adesso la Parietti? Vedremo!