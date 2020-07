Elettra Lamborghini in Puglia si scatena sul palco, poi “Controllate l’ascella” (FOTO)

Scatenata sul palco di Battiti Live 2020, Elettra Lamborghini invita i fan a controllare l’ascella, probabilmente per dire che lei non suda

Come sempre Elettra Lamborghini solleva critiche e polemiche e non smette mai di essere al centro dell’attenzione. Lo ha fatto anche sul palco di Battiti Live 2020, a Brindisi, e si è scatenata ballando come una forsennata. Fasciata in un tubino ha mostrato le sue forme sinuose e generose e ha letteralmente mandato tutti in tilt.

Terminata la registrazione e dopo aver salutato calorosamente il pubblico trepidante, Elettra è andata a cena. La cantante si è concessa una cena di relax che l’ha rigenerata dopo le fatiche affrontate sul palco. In una delle storie su Instagram ecco che c’è quella dell’ascella. La cantante ha detto di controllare l’ascella, ma il riferimento pare sia dovuto a segnalare che lei non puzza. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini scatenata sul palco di Battiti Live

In realtà non è certa questa interpretazione, e quindi ognuno è libero di immaginare quello che gli pare. E’ comunque un dato di fatto che la Lamborghini si unirà in matrimonio a settembre con il fidanzato Afrojack. Ai followers ha mostrato tutta la fase della preparazione e anche una manicure nuova. Ha anche fatto vedere ai fan la location da sogno dove si celebreranno le sue nozze e l’addio al nubilato con le sue amiche.

Elettra Lamborghini sta attraversando quindi un periodo bellissimo e ricco di gioie. Oltre al matrimonio e ai preparativi che la tengono impegnata, anche la carriera le prende molto tempo. Reduce dallo strepitoso successo della sua ultima Hit “La Isla” cantata insieme a Giusy Ferreri, sta spopolando con un altro brano grandioso.

I brani insieme a Giusy Ferreri un continua successo

Sempre insieme a Giusy Ferreri la Lamborghini è tornata con il singolo “La isla” e sta facendo ballare tutti. Dopo la serata in Puglia Elettra ha salutato i fans e come sempre è attiva sui social. La Lamborghini tiene tutti al corrente di quello che fa e di recente ha anche fatto vedere ai fan i sex toys trovati in un albergo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 Elettra continua a scalare le classifiche e il successo è sempre in crescendo. Probabilmente si concederà una pausa solo per il suo matrimonio, ma i fan al momento possono godere della sua presenza attiva sui social.