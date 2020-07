Ilenia Lazzarin prende le difese di Belen “De Martino è un folle”, la replica del web

Arrivano le difese da parte di Ilenia Lazzarin nei confronti di Belen Rodriguez, l’attrice definisce un po’ folle De Martino e si attira le critiche sui social

Un po’ tutti sono rimasti sorpresi della fine della storia d’amore fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quando sembrava che tutto procedeva a gonfie vele ecco che è arrivata la rottura. E pare che i due non vogliano tornare indietro. Non mancano le domande su quanto sia realmente successo fra i due, ma non ci sono risposte certe.

L’ex coppia non si sbilancia e non intende fornire spiegazioni. Molti si chiedono invece come mai de martino si sia fatto sfuggire una donna bella come la Rodriguez. Sono stati nuovamente insieme meno di un anno, tutto era perfetto, d’un tratto ecco che succede il patatrac. A chiedersi come possa aver fatto Stefano a lasciare una donna come Belen è l’attrice Ilenia Lazzarin.

Ilenia Lazzarin criticata dal web

La lazzarin è una delle attrici del cast della soap opera di Raitre “Un posto al sole”. L’attrice ha commentato gli scatti che la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram di recente e non ha potuto fare a meno di dire la sua. Neanche il tempo di fare il suo commento che la Lazzarin è stata sommersa dalle critiche. Che cosa ha detto di così grave l’attrice?

L’attrice ha preso le parti della showgirl e ha detto con molta franchezza che la bellezza di Belen è impressionante. Guardando lo scatto in cui la Rodriguez appare sdraiata su un divano con gli occhiali da vista la Lazzarin ha giudicato folle De Martino. Perché folle? perché secondo lei solo un uomo folle può lasciare una donna come Belen.

Non ci stanno gli utenti e se la prendono con l’attrice

Il commento della Lazzarin non è piaciuto però a molti fan di de Martino e subito l’attrice è stata sommersa di critiche. L’attrice di Un posto al sole è stata chiara ed eloquente anche con quattro parole, ma il popolo del web si è scatenato e ha reagito. Però, se da un lato ci stanno i sostenitori di Stefano, dall’altro non mancano quelli che tifano per Belen.

Alcuni hanno detto anche che non si può basare un rapporto solo sulla bellezza. Insistono quindi per lanciare un messaggio diverso, e di vedere nella Rodriguez anche molto più che solo la bellezza. Anche lei ha un cuore e una sensibilità.