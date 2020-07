Roberta Rei incidente per la conduttrice delle Iene finisce in ospedale

La conduttrice Roberta Rei in ospedale, è caduta dalle scale prima di andare al mare, ma nulla di grave per l’inviata de Le Iene

E’ caduta e si è fatta male la conduttrice de Le Iene Roberta Rei, ma non è nulla di grave per fortuna. L’inviata della trasmissione di Italia 1 ha voluto raccontare ai fan la sua disavventura. Stava andando al andare al mare ma è caduta dalle scale ed è finita in ospedale.

Lo ha raccontato lei stessa nelle foto che ha pubblicato su Instagram. Una delle foto è stata scattata in ospedale mentre si prendevano cura di lei. Niente paura, però, sta bene e si sta riprendendo. La Rei ha tenuto a sottolinearlo per non destare inutili preoccupazioni. Unico neo è il dolore che ha avvertito per la caduta. Meno male che all’ospedale di Trapani l’hanno assistita al meglio e così si è ripresa.

la rei ha continuato a parlare con ironia della sua caduta e ha cercato di sdrammatizzare, anche se un po’ di dolore lo ha avvertito. Roberta ha subito informato i suoi follower di quanto è successo, anche per avere vicino a sé il loro affetto. Il suo post subito dopo è stato condiviso sulla pagina Instagram de Le Iene. Tantissimi i commenti giunti per lo scatto in ospedale postato dalla Rei.

I fan le hanno detto tante belle parole e le hanno dimostrato quanto le sono affezionati. Roberta ha anche ricevuto tantissimi messaggi da parte dei colleghi de Le Iene, e anche alcuni vip le hanno inviato un messaggio affettuoso. Fra essi c’è anche quello di Salvatore Esposito, ma anche Giulio Golia e Salvo Sottile hanno fatto a Roberta gli auguri di pronta guarigione.

La Rei è alla conduzione di uno dei due appuntamenti de Le Iene settimanali. Roberta conduce insieme a Nina Palmieri e Veronica Ruggeri, mentre nel secondo appuntamento c’è Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia. In un’intervista al settimanale DiPiù Tv la Rei ha raccontato che è stato Davide Parenti a volerla nella squadra.

Parenti le ha chiesto se aveva svolto dei lavori e lei glieli ha fatti vedere. E’ rimasto molto colpito e allora ha deciso che doveva fare parte della squadra. La Rei era amica di Nadia Toffa e le due donne erano molto legate. La sua scomparsa l’ha sconvolta e ancora oggi la pensa sempre.