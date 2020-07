Oroscopo 26 luglio 2020: Capricorno a rischio delusione, Vergine in pole position

L’Oroscopo del 26 luglio vede i Vergine in prima posizione. Questa è l’occasione giusta per riscattarvi. Ripresa anche per i Pesci. I Capricorno invece, dovranno fare attenzione a chi li circonda.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Vergine. Periodo positivo per quanto riguarda i nati sotto il segno della vergine. In amore, le storie solide potranno dedicarsi a passi importanti. Nel lavoro, invece, ci saranno delle novità in arrivo, che sarete in grado di affrontare con ottimismo solo se sarete propensi ai grandi cambiamenti.

2 Gemelli. L’amore è sicuramente il vostro punto di forza in questo periodo. Giocate il tutto per tutto. L’Oroscopo del 26 luglio vi esorta ad agire e a mettervi in gioco al 100%. Nel lavoro, invece, dovreste fare un po’ di chiarezza e individuare quella che è la strada più adatta a voi.

3 Pesci. I Pesci attraverseranno una fase di rinascita che darà ottime soddisfazioni per quanto riguarda la sfera amorosa. Lasciatevi alle spalle il passato e guardate avanti con estrema fierezza e soddisfazione. Anche nel lavoro potrebbero esserci delle ottime occasioni di rilancio personale.

4 Scorpione. Periodo positivo sia in amore sia nel lavoro. Per quanto riguarda il primo aspetto, oggi starete molto in sintonia con il partner. I single, invece, potranno dedicarsi a nuove conoscenze con la consapevolezza, però, che ci sarà una grande propensione a far nascere rapporti seri in questo periodo. Attenzione alle finanze.

5 Acquario. I single potranno sfoderare le loro migliori qualità in questi giorni. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, sappiate che in questo periodo sarete davvero irresistibili. Le coppie, invece, dovranno rivedere alcuni aspetti della loro relazione. Sul lavoro c’è tranquillità, forse fin troppa e vi state annoiando.

6 Leone. Posizione intermedia per i nati sotto il segno del Leone. L’amore procederò a gonfie vele senza troppi intoppi. Purtroppo, però, nel lavoro ci sarà qualche problema. Dei rallentamenti potrebbero cambiare i vostri piani. Cercate di mantenere la calma senza lasciarvi sopraffare dalle emozioni.

Previsioni 26 luglio ultimi sei posti

7 Bilancia. Nel lavoro potrebbe esserci qualche problema. Attenzione ai colleghi, perché potrebbe esserci qualche furbetto che non sta giocando esattamente in modo pulito nei vostri confronti. L’amore va verso un graduale miglioramento ma dovete fare attenzione alla concorrenza.

8 Cancro. Questa non è la giornata giusta per cimentarvi in futili discussioni. Siete un po’ agitati, pertanto, potreste esplodere da un momento all’altro anche per cose stupide. Nel lavoro ci vuole costanza e tanto impegno. Se volete raggiungere i vostri obiettivi dovete metterci il massimo impegno.

9 Toro. Qualche problema economico vi darà il tormento. Ad ogni modo, cercate di non arrendervi e di continuare per la vostra strada. In amore il periodo è parecchio determinante. Potrebbe esserci un inaspettato ritorno dal passato che scombussolerà i vostri piani o un nuovo incontro. Per i single ci sono nuove occasioni.

10 Sagittario. L’Oroscopo del 26 luglio vi esorta a prestare un po’ di attenzione in più alla sfera amorosa. Se state attraversando un momento di crisi, cercate di capire qual è il problema in modo da risolverlo prima che sia troppo tarsi. Nel lavoro, invece, occhi aperti, potrebbero aprirsi nuove opportunità.

11 Ariete. I nati sotto questo segno potrebbero avere una giornata un po’ problematica sia dal punto di vista personale che professionale. Qualcuno potrebbe essere stanco dei vostri giochetti, pertanto, è il momento di mettere tutte le carte in tavola. In amore potrebbero esserci imprevisti se avete un piede in due scarpe.

12 Capricorno. Ultima posizione per i nati sotto questo segno. Siete nervosi e suscettibili e questo vi farà esplodere alla minima sciocchezza. Cercate di non sottovalutare nessun aspetto, dalla sfera affettiva a quella professionale. Non tutte le persone che vi circondano sono sincere.