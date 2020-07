Leopardo e pantera coppia per la vita: la foto fa il giro del web

Una foto pubblicata su Instagram sta facendo il giro del web. Lo scatto ha immortalato una coppia di animali, che ha deciso di condividere la vita insieme. Si tratta di leopardo e pantera, sebbene nessuno si aspetti che due specie diverse possano amarsi.

Leopardo e pantera: la doppia immortalata da un fotografo naturalista

Ad immortalare la coppia leopardo e pantera è stato il fotografo naturalista Mithun H. Quest’ultimo ha caricato le immagini di quella che descrive come “The Eternal Couple” – un leopardo e una pantera nera che si sono scelti come compagni. Secondo il fotografo, i grandi felini sono stati oggetto di osservazione per un po ‘di tempo, avendo vagato insieme nella giungla di Kabini nel Karnataka, in India, nel corso di quattro anni.

Sebbene avesse già notato Saaya la pantera e Cleopatra il leopardo insieme come partner, questa è la prima volta che è riuscito a scattare una foto della coppia. Mithun ha scritto su Instagram : “Saaya e Cleopatra si corteggiano da 4 anni e ogni volta che stanno insieme è uno spettacolo da vedere.

La foresta prende vita mentre trottano con disinvoltura nel loro regno leggendario. Di solito nelle coppie corteggianti è il maschio che prende il controllo e si muove intorno con la femmina che segue da vicino. Ma in questa coppia era sicuramente Cleo a prevalere mentre la Pantera la seguiva.

Strana ma bella la coppia di felini

Fanno sicuramente una bella coppia – e Internet è d’accordo. Nel giro di poche ore, il post ha totalizzatk oltre 84.000 Mi piace e quasi 2.000 commenti, uno dei quali dice: “Foto assolutamente meravigliosa!”

Un altro utente ha descritto lo scatto come un ‘”immagine da sogno”, mentre un terzo ha aggiunto: “Mai visto una coppia così magnetica! Com’è meravigliosa la natura”. Le immagini sono state scattate nella Kabini Forest Reserve, una delle destinazioni faunistiche più popolari del Karnataka.

Sviluppando ulteriormente l’esperienza, Mithun, 31 anni, ha spiegato di aver dovuto aspettare sei giorni per questo scatto. Sebbene pktesss sentire la Pantera e Cleopatra accoppiarsi a circa 100 metri di distanza nel fitto sottobosco non riusciva mai a vedere loro a causa della visibilità limitata.

Ma grazie agli anni di esperienza nel seguire e rintracciare le Pantere, ha avuto modo di beccare i due insieme. La foto è stata scattata in uno dei percorsi preferiti dalla pantera. Infatti quello è il confine del suo territorio, dove torna solo ogni 5-6 giorni. Un’attesa lunga sei anni ma che ne è valsa sicuramente la pena.