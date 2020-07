Sossio Aruta lancia un appello a Maria De Filippi: “Vorrei tanto che dicesse di sì…”

Sossio Aruta e l’appello a Maria De Filippi

In edicola è presente il nuovo numero del magazine DiPiù che contiene una lunga intervista a Sossio Aruta. L’ex gieffino e cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha parlato molto della sua relazione sentimentale con Ursula Bennardo. I due sono felicissimi, soprattutto da quando è nata la piccola Bianca. Ha approfittato dell’intervista per fare un ringraziamento pubblico a Maria De Filippi che gli ha dato la possibilità di conoscere la persona che ama.

Per questo motivo lo sportivo campano ha voluto lanciare un appello alla moglie di Maurizio Costanzo: “Vorrei che accettasse di essere, quando sarà il momento, la mia testimone di nozze…” Poi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha voluto aggiungere: “Le sarò sempre grato…”. La diretta interessata accetterà?

Le litigate con la compagna Ursula Bennardo

Intervistato dal noto periodico DiPiù, Sossio Aruta ha confessato ai lettori delle litigate che ha con Ursula Bennardo. “Ogni tanto litighiamo ancora, ma solo le coppie che hanno smesso di amarsi non litigano più…”, ha rivelato l’ex gieffino che si è classificato al terzo posto nella versione vip.

Inoltre l’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne ha detto anche che la figlia Bianca, grazie al suo sorriso riesce immediatamente a far fare pace ai suoi due genitori. “Basta comunque un sorriso di Bianca per aiutarci a far pace…”, ha affermato l’ex partecipante del reality show Campioni, il sogno.

Il battesimo della figlioletta Bianca: invitato solo Riccardo Guarnieri

Nel corso dell’intervista per il noto settimanale DiPiù, Sossio Aruta ha espresso il suo giudizio su Anna di Temptation Island 7. Inoltre ha svelato per quale ragione non ha invitato nessun volto famoso per il battesimo della figlioletta Bianca, a parte Riccardo Guarnieri, ormai ex di Ida Platano.

“Abbiamo voluto fare solo una cosa in famiglia…C’era solo Riccardo che abita vicino casa ed è diventato quasi un parente…Era solo perché si è lasciato con Ida…”, ha asserito l’ex gieffino. Infine quest’ultimo ha detto che la cerimonia è stata abbastanza intima e sobria, una decisione presa sin dall’inizio. Con molta probabilità rivedremo la coppia nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne e magari fare la proposta di persona a Maria De Filippi.