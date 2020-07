Alberto Matano lo mostra ai fan, è tutto trasparente: meravigliati per tanta bellezza [FOTO]

Alberto Matano in vacanza in Calabria

Archiviata l’edizione 2019/2020 de La vita in diretta, Alberto Matano da qualche settimana si trova in vacanza nella sua amata terra, ovvero la Calabria. Infatti qui sono presenti i suoi genitori, amici e soprattutto la sua dolce metà che qualche giorno fa ha mostrato ai follower: la sua moto.

Il giornalista si sta rilassando nelle meravigliose acque calabrese in visto di tornare sul piccolo schermo alla guida in solitaria dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno. M nelle ultime ore l’ex volto del Tg1 ha postato un breve video lasciando meravigliati tutti coloro che lo seguono su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

L’ex giornalista del Tg1 mostra il limpido mare calabrese

Dopo le polemiche con la collega Lorella Cuccarini che nell’ultima puntata de La vita in diretta lo accusato di essere un maschilista, Alberto Matano si sta godendo le meritate vacanze in Calabria. Anche se non è una persona che sta molto sui social network, il giornalista ogni tanto mostra qualche contenuto ai follower in particolare sul suo account Instagram.

Nelle ultime ore l’ex mezzo busto del Tg1 è tornato attivo postando non uno scatto ma una clip tra le Stories di IG. A dire la verità il diretto interessato non si vede, in compenso si vedono delle immagini meravigliose che non necessitano di ulteriori commenti. I seguaci del conduttore hanno avuto modo di vedere un mare stupendo, cristallino, trasparente nel quale tutti vorrebbero tuffarsi. Ovviamente il contenuto ha ottenuto molte reazioni per un posto spettacolare. (Continua dopo la foto)

Alberto Matano dovrà condividere lo studio con Serena Bortone?

Nel frattempo sul web il sito Tv Blog ha diffuso una notizia che riguarda la nuova edizione de La vita in diretta e il programma di Serena Bortone. Per chi non lo sapesse quest’ultima da settembre prenderà il posto di Vieni da me di Caterina Balivo.

Stando alle indiscrezioni i vertici di Viale Mazzini vorrebbe che lei e Alberto Matano condividessero lo stesso studio televisivo, ovvero il TV3 del centro Rai di Via Teulada a Roma. Una decisione dettata da motivi logistici che avrebbe creato dei malcontenti da parte del giornalista calabrese e della collega che fino a giugno ha condotto Agorà.