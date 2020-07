Paolo Bonolis, la ex Laura Freddi lo vuole al suo fianco: il gesto che in pochi si aspettavano

Laura Freddi convola a nozze col fidanzato Leonardo

Negli ultimi giorni si è diffusa a macchia d’olio una notizia di gossip che riguarda un’ex ragazza di Non è la Rai. Ebbene sì, Laura Freddi finalmente convolerà a nozze col compagno Leonardo. Quest’ultimo che di professione fa il fisioterapista un paio d’anni fa, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ha resa madre della piccola Ginevra.

La cerimonia nuziale, il secondo per l’ex conduttrice di Buona Domenica, inizialmente era stata programmata il prossimo ottobre ma la coppia ha scelto di rimandarlo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma la cosa che stupisce moltissimo è la lista degli ospiti. Infatti, oltre a parenti ad amici non mancheranno degli ospiti che fanno parte del mondo dello spettacolo tra cui Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. In poche parole l’ex gieffina ha invitato il suo ex compagno e tutti i componenti della sua famiglia.

L’ex ragazza di Non è la Rai invita Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al suo matrimonio

Qualche settimana fa Laura Freddi e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, attraverso Instagram hanno smentito per l’ennesima volta di non essere assolutamente rivali. Le due donne si sono fatte vedere insieme sul noto social network durante una diretta parlando di alcune idee che potrebbero realizzarsi in futuro.

L’ex ragazza di Non è la Rai che è pronta a convolare a nozze, infatti sogna di tornare sul piccolo schermo dopo il lungo periodo di maternità. Quindi non è escluso che potrebbe nascere una collaborazione con il suo ex e la moglie di quest’ultimo che possiede una società di casting, la SDL 2005.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in vacanza a Formentera

Nel frattempo Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si stanno godendo le vacanze e Formentera scatenando una serie di polemiche sul web. Infatti la donna si è ritrovata al centro di un polverone accusata più volte di non amare l’Italia perché recandosi all’estero nel periodo di epidemia non aiuta per nulla l’economia del nostro Paese.

Per quanto riguardo il conduttore romano, da lunedì nella fascia preserale di Canale 5 non andranno più in onda le repliche del game show Avanti un altro ma verranno sostituire da Thw Wall con Gerry Scotti. Ovviamente anch’esse non sono inedite in attesa di vedere il ritorno di Caduta Libera.