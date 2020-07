Dramma per Benedetta Rossi, la food blogger preoccupata per il suo orto: “Tutto rovinato ma…”

Una grandinata ha distrutto l’orto di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi nelle ultime è stata colpita da un dramma. La più famosa e popolare food blogger d’Italia nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2020 si è vista distruggere il suo giardino. La disgrazia è capitata a causa di una violenta grandinata. Il maltempo si è abbattuto sulla campagna pascoliana, nelle Marche, in cui la conduttrice che presto tornerà sul piccolo schermo, abita con il marito Marco Gentili e il bellissimo cane che si chiama Nuvola.

La donna negli anni è riuscita ad incrementare il suo seguito, infatti oggi conta milioni di followers sui vari social network. Inoltre scrivi libri di ricette, prossimamente ne uscirà un altro, e trasmissioni culinarie su Food Network, il canale tematico della Discovery in onda sul 33 del digitale terrestre. Benedetta è una donna molto gentile e garbata che ha conquistato le casalinghe italiane e non solo con il suo stile contadino.

Dramma per la food blogger e il marito

Il merito del grande successo di Benedetta Rossi va anche al marito Marco Gentili. Infatti, quest’ultimo si occupa dell’aspetto amministrativo delle sue rubriche e libri, ma soprattutto delle attività social della sua dolce metà.

Purtroppo la violenta grandinata che ha colpito la località dove vive la food blogger ha totalmente distrutto il loro orto ma, come ha fatto osservare il consorte, nella serata di venerdì 24 luglio 2020 sul casale in cui abitano da tempo si è affacciato un bellissimo arcobaleno. In poche parole la quiete dopo la tempesta. E a proposito di tempeste, giorni fa sul web si era diffusa la notizia di una possibile crisi tra i due. Notizia non veritiera che è stata smentita categoricamente dai diretti interessati.

Lo scherzo di Marco Gentili alla moglie Benedetta Rossi: polemiche sul web

Nelle ultime ore Benedetta Rossi e Marco Gentili sono finiti al centro dell’attenzione per uno scherzo che quest’ultimo ha fatto alla moglie. In pratica l’uomo ha chiesto il supporto del loro pescivendolo di fiducia per rimproverare la sua dolce metà.

In pratica la food blogger non è in grado di pulire e cucinare certi pesci, per tale ragione il consorte l’ha fatta riprendere davanti a tutti. Un’iniziativa che non è piaciuta al popolo del web che lo hanno aspramente criticato.