Chiara Ferragni asfalta il marito con una battuta, questa volta è andata meglio della prima

Chiara Ferrari fa impazzire Tik Tok con il meglio della sua ironia

Chiara Ferragni su Tik Tok ha dato il meglio di sé lanciando una battuta con la quale ha asfaltato Fedez. I due al momento sono in viaggio per la Sardegna dopo aver trascorso qualche giorno in Puglia. Nonostante siano in vacanza condividono la loro quotidianità sui social con i follower. Per questo sono i più amati tra i personaggi famosi ed i più seguiti.

Riescono a far ridere con pochissimo impegno. Per esempio nell’ultimo video pubblicato da Fedez su Tik Tok, il rapper chiede alla moglie cosa ci sia dentro la micro borsetta con la quale l’influencer sta giocando. La risposta di Chiara assolutamente inaspettata ha gelato tutti, Fedez compreso. La Ferragni ha infatti affermato che dentro la borsetta c’è tutta la stima che nutre nei suoi confronti.

Chiara Ferragni e Fedez, la battuta ottiene un risultato tutto diverso, qualche anno fa era andata diversamente

Chiara Ferragni in realtà aveva fatto questa battuta qualche annetto fa e le cose sono andate in modo nettamente diverso. I follower avevano risposto accusandola di essere stata cattiva, di essere superficiale, di credere troppo in se stessa. Oggi invece si complimentano con lei ed affermano che è molto ironica, tanto simpatica, che vanta un’allegria unica e rara. Quindi qualcosa è cambiato. Il video è diventato virale proprio come l’audio che ha iniziato a fare il giro utilizzato e riutilizzato da tutti gli utenti che vogliono giocare a fare i Ferragnez.

I due sono sempre al centro delle discussioni, qualunque loro gesto è esposto a critiche più o meno pesanti. Spesso sono presi di mira anche senza un reale motivo. Per esempio è accaduto di tutto con la pubblicazione dell’ultima foto pubblicata dalla Ferragni alla Galleria degli Uffizi.

C’è anche chi gli rema contro per l’educazione del figlio Leone, chi li reputa troppo superficiali, chi li accusa di materialismo. Insomma le critiche non si fermano mai, ma i Ferragnez hanno dimostrato di avere le spalle larghe e di non soffrire le critiche di alcun genere.

Come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, i Ferragnez sono inarrestabili

Nel frattempo il loro successo raddoppia, triplica in tempi record. Non per niente c’è chi li pone al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello proprio per lo stile delle loro gag, per la simpatia, per la leggerezza.

Nonostante le critiche, ogni loro post, ogni video, raccoglie milioni di like in pochissimi minuti. Regnano incontrastati su qualunque social.