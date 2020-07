Chiara Ferragni sfida Elettra Lamborghini sul twerking perfetto (FOTO)

Chiara Ferragni fa impazzire il web, ma niente è come sembra

Chiara Ferragni tra una polemica e l’altra è riuscita a trovare anche il tempo per sfidare Elettra Lamborghini e diventare lei la nuova regina del twerking. Mostra il movimento di bacino perfetto, uno sguardo sensuale ed ammiccante, fa impazzire i social con poche mosse. Peccato però ci sia un trucchetto che loro stessi hanno svelato.

Il video che ha pubblicato Fedez è riuscito subito ad ottenere milioni di visualizzazioni, like, commenti. Qualcuno ha visto subito insinuare il dubbio, riuscendo a scoprire il trucco sin da subito partendo dal fatto che Chiara ha sempre dimostrato e mostrato in tutti i modi di essere legnosa nel ballare, di essere negata. Tra l’altro la ragazza ha più volte affermato di non amare particolarmente il movimento e lo sport, si dedica a quello che reputa essenziale per mantenere il suo fisico ad hoc, ma niente di più. In pochi sono caduti nella sua trappola.

Chiara Ferragni ed il movimento twerk perfetto, ecco cosa si nasconde dietro quel video

Chiara Ferragni è passata dall’essere una semplice reginetta dei social alla regina del twerking, spodestando letteralmente Elettra Lamborghini in pochissimi secondi subito dopo la sfilata in Puglia per Dior si è divertita ed ha fatto divertire i suoi follower mostrandosi in un video in cui twerka in maniera assolutamente disinvolta, sciolta come non mai, come se lo avesse sempre fatto tanto da sbadigliare annoiata.

Poi pero è bastato allargare l’inquadratura per scoprire che in realtà il movimento perfetto non era un movimento naturale dell’influencer, ma un movimento incitato da Fedez con le sue gambe. Lui nascosto scuote la gamba della moglie per creare l’effetto twerking, insomma il video è l’effetto di ore ed ore di allenamento del rapper. Ancora una volta Chiara ha dimostrato di essere legnosa. Ma anche in questo caso, disinvolta ed assolutamente ironica ha usato questo suo “difetto” come un punto di forza. (Continua dopo la foto)

Arriva la pioggia di like e commenti e tra tutti spunta il commento divertito di Belen Rodriguez

Ad ogni modo, nonostante ci fosse il trucco, i fan sono impazziti e hanno commentato affermando che la coppia è una delle migliori in assoluto, proprio per questo.

Riescono a far divertire con pochissimo impegno, proprio grazie alla loro micidiale leggerezza. Tra i commenti viene fuori anche quello di Belen che impegnata con i gossip estivi che hanno a che fare con la sua vita sentimentale scrive “Volo”.